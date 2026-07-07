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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Atlético Madrid menjadikan Mohamed Salah sebagai target transfer utama mereka, sementara Diego Simeone mengincar 'rekrutan terbesar musim panas ini'

Transfers
M. Salah
Atletico Madrid
LaLiga
Liverpool
Premier League
D. Simeone
A. Griezmann

Atlético Madrid dilaporkan telah menjadikan mantan penyerang Liverpool, Mohamed Salah, sebagai target transfer utama mereka menjelang musim mendatang. Pemain sayap berusia 33 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer setelah mengakhiri karier legendarisnya selama sembilan tahun di Anfield, yang membuka peluang besar di bursa transfer bagi klub raksasa Spanyol tersebut.


  • Klub raksasa Spanyol mengincar Salah

    Menurut laporan dari media Spanyol Fichajes, Atlético bertekad untuk mengguncang bursa transfer dengan menjadikan Salah sebagai target utama mereka. Los Colchoneros memandang kapten timnas Mesir itu sebagai penerus yang ideal menyusul hengkangnya Antoine Griezmann guna mengembalikan daya saing klub di level tertinggi. Meskipun statusnya sebagai pemain bebas transfer, klub raksasa La Liga tersebut harus menyiapkan paket gaji yang besar untuk meyakinkan sang pemain.



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  • هدف صلاحGetty Images Sport

    Diharapkan memiliki mentalitas pemenang yang unggul

    Pihak manajemen olahraga klub ibu kota Spanyol tersebut dilaporkan sangat mengagumi rekam jejak, kedewasaan, dan mentalitas pemenang sang pemain sayap. Pemain berusia 33 tahun itu dianggap memiliki profil yang sempurna untuk memimpin lini serang dan memikul tanggung jawab besar dalam laga-laga penting di ajang Eropa. Simeone memandang kemungkinan kedatangan legenda Liga Premier era modern ini sebagai 'rekrutan terbesar musim panas ini', karena ia masih memiliki ketajaman kelas dunia setelah sembilan musim di Anfield.

  • Simeone mengupayakan ketajaman serangan

    Kehadiran Salah di bawah asuhan Simeone diperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap ketajaman lini depan Atlético yang membutuhkan kreativitas dalam ruang sempit. Di sisi lain, sang pemain dikabarkan sangat antusias untuk merasakan atmosfer liga utama Spanyol guna mempertahankan daya saingnya di kancah Eropa. Langkah ambisius ini diambil untuk memastikan Atlético tetap mampu bersaing memperebutkan gelar domestik dan bersinar di panggung Liga Champions musim depan.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Persaingan sengit dalam balapan andalan ini semakin memanas

    Atlético tentu saja harus bertindak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan pribadi, mengingat Salah terus dikaitkan dengan tawaran fantastis dari klub-klub Arab Saudi. Tim pemandu bakat dan manajemen Rojiblancos saat ini sedang menyusun proposal kontrak yang menarik untuk meyakinkan sang bintang agar bergabung dengan Madrid. Simeone sendiri berperan sebagai tokoh kunci dalam proses negosiasi tersebut sebelum persiapan pramusim secara resmi dimulai.

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