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Atlético Madrid menjadikan Mohamed Salah sebagai target transfer utama mereka, sementara Diego Simeone mengincar 'rekrutan terbesar musim panas ini'
Klub raksasa Spanyol mengincar Salah
Menurut laporan dari media Spanyol Fichajes, Atlético bertekad untuk mengguncang bursa transfer dengan menjadikan Salah sebagai target utama mereka. Los Colchoneros memandang kapten timnas Mesir itu sebagai penerus yang ideal menyusul hengkangnya Antoine Griezmann guna mengembalikan daya saing klub di level tertinggi. Meskipun statusnya sebagai pemain bebas transfer, klub raksasa La Liga tersebut harus menyiapkan paket gaji yang besar untuk meyakinkan sang pemain.
- Getty Images Sport
Diharapkan memiliki mentalitas pemenang yang unggul
Pihak manajemen olahraga klub ibu kota Spanyol tersebut dilaporkan sangat mengagumi rekam jejak, kedewasaan, dan mentalitas pemenang sang pemain sayap. Pemain berusia 33 tahun itu dianggap memiliki profil yang sempurna untuk memimpin lini serang dan memikul tanggung jawab besar dalam laga-laga penting di ajang Eropa. Simeone memandang kemungkinan kedatangan legenda Liga Premier era modern ini sebagai 'rekrutan terbesar musim panas ini', karena ia masih memiliki ketajaman kelas dunia setelah sembilan musim di Anfield.
Simeone mengupayakan ketajaman serangan
Kehadiran Salah di bawah asuhan Simeone diperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap ketajaman lini depan Atlético yang membutuhkan kreativitas dalam ruang sempit. Di sisi lain, sang pemain dikabarkan sangat antusias untuk merasakan atmosfer liga utama Spanyol guna mempertahankan daya saingnya di kancah Eropa. Langkah ambisius ini diambil untuk memastikan Atlético tetap mampu bersaing memperebutkan gelar domestik dan bersinar di panggung Liga Champions musim depan.
- Getty Images Sport
Persaingan sengit dalam balapan andalan ini semakin memanas
Atlético tentu saja harus bertindak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan pribadi, mengingat Salah terus dikaitkan dengan tawaran fantastis dari klub-klub Arab Saudi. Tim pemandu bakat dan manajemen Rojiblancos saat ini sedang menyusun proposal kontrak yang menarik untuk meyakinkan sang bintang agar bergabung dengan Madrid. Simeone sendiri berperan sebagai tokoh kunci dalam proses negosiasi tersebut sebelum persiapan pramusim secara resmi dimulai.
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