Atlético Madrid menjadikan Mohamed Salah sebagai target transfer utama mereka, sementara Diego Simeone mengincar 'rekrutan terbesar musim panas ini'

Pihak manajemen olahraga klub ibu kota Spanyol tersebut dilaporkan sangat mengagumi rekam jejak, kedewasaan, dan mentalitas pemenang sang pemain sayap. Pemain berusia 33 tahun itu dianggap memiliki profil yang sempurna untuk memimpin lini serang dan memikul tanggung jawab besar dalam laga-laga penting di ajang Eropa. Simeone memandang kemungkinan kedatangan legenda Liga Premier era modern ini sebagai 'rekrutan terbesar musim panas ini', karena ia masih memiliki ketajaman kelas dunia setelah sembilan musim di Anfield.