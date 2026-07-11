AFP
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Atlético Madrid mengonfirmasi perekrutan Morten Hjulmand dari Sporting CP senilai €40 juta
Atlético berhasil mendatangkan target lama di lini tengah
Atlético telah mengonfirmasi perekrutan Hjulmand dari Sporting setelah mencapai kesepakatan yang dilaporkan oleh Marca senilai €40 juta. Pemain timnas Denmark tersebut telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031, setelah berhasil menyelesaikan pemeriksaan medisnya. Pemain berusia 27 tahun ini bergabung saat Los Rojiblancos memperkuat opsi mereka di lini tengah bertahan. Klub tersebut sebelumnya telah menjajaki beberapa kandidat untuk posisi tersebut, termasuk Joao Gomes dari Wolves, sebelum akhirnya memutuskan untuk merekrut kapten Sporting tersebut.
Atlético menyoroti kelebihan Hjulmand
Atlético mengumumkan perekrutan tersebut dengan memaparkan profil gelandang tersebut serta atribut-atribut yang meyakinkan klub untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Klub tersebut menggambarkan Hjulmand sebagai pemain yang menonjol berkat "kekuatan fisik, kemampuan merebut bola, dan kecerdasan bermainnya," serta menambahkan bahwa kualitas-kualitas tersebut meningkatkan "kemampuannya dalam mengantisipasi permainan dan mendistribusikan bola."
"Atletico de Madrid dan Sporting CP telah mencapai kesepakatan terkait transfer Morten Hjulmand, yang telah menandatangani kontrak dengan klub kami hingga 30 Juni 2031," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Gelandang bertahan berusia 27 tahun yang menggunakan kaki kanan ini menonjol berkat kekuatan fisiknya, kemampuannya merebut kembali bola, serta pemahamannya terhadap permainan, yang meningkatkan kemampuan antisipasinya dan distribusi bolanya. Selamat datang, Hjulmand!"
Seorang pemimpin yang sudah teruji bergabung dengan skuad Simeone
Hjulmand meniti kariernya di akademi FC Copenhagen sebelum memulai karier seniornya bersama Admira Wacker di Austria. Ia bergabung dengan Lecce pada 2021, membantu tim asal Italia itu promosi ke Serie A sebelum menjadi kapten termuda sepanjang sejarah klub pada usia 23 tahun dan kapten termuda kedua dalam sejarah Serie A setelah Francesco Totti.
Ia kemudian menjadi kapten Sporting, mencatatkan 141 penampilan serta meraih dua gelar liga Portugal dan satu gelar Piala Portugal. Di level internasional, ia melakukan debutnya bersama timnas Denmark pada September 2023 dan sejak itu telah mengoleksi 27 caps. Kedatangannya menambah persaingan di lini tengah Atletico bersama Koke, Pablo Barrios, dan Johnny Cardoso, sekaligus memberikan Simeone opsi bertahan tambahan di lini tengah.
- Getty Images Sport
Hjulmand bersiap menghadapi kehidupan barunya di Atlético
Hjulmand telah mengunjungi fasilitas Atlético dan akan segera bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk menjalani latihan pramusim. Gelandang ini diperkirakan akan bersaing memperebutkan posisi kunci di skuad asuhan Simeone saat Atlético bersiap menghadapi kompetisi domestik dan Eropa, dengan klub berharap pengalamannya bermain di Denmark, Austria, Italia, dan Portugal akan mempermudah transisinya ke La Liga.
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