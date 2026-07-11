Atlético Madrid mengonfirmasi perekrutan Morten Hjulmand dari Sporting CP senilai €40 juta

Atlético mengumumkan perekrutan tersebut dengan memaparkan profil gelandang tersebut serta atribut-atribut yang meyakinkan klub untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Klub tersebut menggambarkan Hjulmand sebagai pemain yang menonjol berkat "kekuatan fisik, kemampuan merebut bola, dan kecerdasan bermainnya," serta menambahkan bahwa kualitas-kualitas tersebut meningkatkan "kemampuannya dalam mengantisipasi permainan dan mendistribusikan bola."

"Atletico de Madrid dan Sporting CP telah mencapai kesepakatan terkait transfer Morten Hjulmand, yang telah menandatangani kontrak dengan klub kami hingga 30 Juni 2031," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Gelandang bertahan berusia 27 tahun yang menggunakan kaki kanan ini menonjol berkat kekuatan fisiknya, kemampuannya merebut kembali bola, serta pemahamannya terhadap permainan, yang meningkatkan kemampuan antisipasinya dan distribusi bolanya. Selamat datang, Hjulmand!"







