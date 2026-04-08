AFP
Diterjemahkan oleh
Atlético Madrid mengejutkan Barcelona yang bermain dengan 10 pemain di Camp Nou dan menguasai leg pertama perempat final Liga Champions
Dominasi Barcelona sirna akibat insiden kartu merah
Suasana di Camp Nou begitu memanas saat Barcelona berusaha meraih keunggulan lebih awal dalam laga Eropa antar-tim Spanyol ini. Tim asuhan Hansi Flick memulai pertandingan dengan penuh determinasi, memaksa Atletico Madrid bertahan di wilayah pertahanan mereka sendiri, serta menggerakkan bola dengan kecepatan dan ketepatan yang telah menjadi ciri khas mereka musim ini. Marcus Rashford dan Lamine Yamal tampil sangat aktif pada menit-menit awal, menguji barisan pertahanan Atleti dengan serangan-serangan langsung.
Namun, jalannya pertandingan berubah pada menit ke-41. Pau Cubarsi, bek muda yang tampil gemilang musim ini, awalnya mendapat kartu kuning karena melakukan tekel keras. Setelah intervensi cepat dari VAR, wasit disarankan untuk meninjau kembali insiden tersebut di monitor pinggir lapangan. Setelah ditinjau ulang, kartu kuning tersebut dibatalkan dan diganti dengan kartu merah langsung, sehingga raksasa Catalan itu harus bermain lebih dari separuh pertandingan dengan 10 orang.
Alvarez menghukum Blaugrana lewat tendangan penalti
Atlético Madrid tidak menunggu lama untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka. Dari serangan yang terjadi setelah kartu merah tersebut, Julián Álvarez maju untuk mengambil alih situasi. Penyerang asal Argentina itu, yang dikenal karena ketajamannya di momen-momen krusial, melepaskan tendangan luar biasa yang melesat ke sudut atas gawang Barcelona, tanpa memberi peluang bagi kiper untuk menahannya.
Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi pasukan Flick, yang terlihat lebih unggul hingga kartu merah tersebut. Strategi Atletico untuk menahan tekanan dan menyerang melalui serangan balik dieksekusi dengan sempurna. Saat peluit babak pertama berbunyi, tim tamu memasuki jeda dengan keunggulan satu gol dan keunggulan jumlah pemain, membungkam penonton tuan rumah yang melihat awal yang menjanjikan tim mereka sirna dalam hitungan menit.
Flick melakukan perubahan taktis dalam upaya mencari jalan keluar
Menyadari situasi yang genting, Hansi Flick bertindak cepat di awal babak kedua. Ia memasukkan Gavi dan Fermin Lopez ke dalam lapangan, mengorbankan formasi taktis demi energi yang sangat dibutuhkan di lini tengah. Meski bermain dengan sepuluh orang, Barcelona menolak menyerah begitu saja, terus mencari gol penyama kedudukan melalui tendangan bebas Rashford dan permainan cerdik Yamal di sayap.
Rashford nyaris menyamakan kedudukan saat ia melepaskan tendangan bebas melengkung yang indah ke sudut atas gawang. Juan Musso, kiper Atletico, melakukan penyelamatan kelas dunia dengan menepis bola ke mistar gawang. Itu adalah momen yang menggambarkan malam Barcelona: banyak usaha dan kilasan kualitas, namun pada akhirnya menemui tembok kokoh berupa pertahanan Atletico dan kiper mereka yang tampil gemilang.
Sorloth mencetak gol penentu kemenangan
Saat Barcelona terus menekan ke depan dalam upaya putus asa untuk mencetak gol yang bisa dibawa ke Madrid, mereka meninggalkan celah di lini belakang. Pada menit ke-70, Atletico Madrid mencetak gol kedua yang menentukan. Berkat umpan cerdik dari Matteo Ruggeri, Alexander Sorloth berhasil menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti. Penyerang itu tak membuang peluang, melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0.
Gol kedua itu membuat semangat Barcelona meredup. Itu adalah "Kelas Master Simeone" yang klasik, saat Atletico mundur ke formasi 5-4-1 yang kompak, menantang Barcelona untuk mencoba menembus pertahanan mereka. Setiap kali Blaugrana mendekati sepertiga akhir lapangan, mereka disambut oleh lautan seragam merah dan putih. Marcos Llorente tampil sangat mengesankan, memotong alur permainan dan memastikan para penyerang Barcelona yang frustrasi tidak punya ruang untuk bernapas.
Upaya terakhir yang putus asa tak membuahkan hasil bagi tuan rumah
Pada lima belas menit terakhir, Flick melepaskan semua kehati-hatiannya dan memasukkan Ronald Araujo serta Ferran Torres. Araujo nyaris langsung memberikan dampak saat ia melompat paling tinggi dalam situasi tendangan sudut, namun sundulannya meleset tipis di samping tiang gawang. Itu adalah peluang emas yang terbuang percuma, dan dengan itu, mungkin juga peluang terbaik Barcelona untuk kembali ke dalam pertandingan.
Setiap umpan silang yang dikirimkan Fermin atau Yamal ke kotak penalti dapat ditangani dengan mudah oleh Jose Maria Gimenez dan rekan-rekan pertahanannya. Bahkan pada waktu tambahan, ketika Julian Alvarez melakukan pelanggaran di area berbahaya, eksekusi Barcelona gagal. Umpan Lamine Yamal buruk, melambung di atas kepala rekan-rekannya dan keluar menjadi tendangan gawang, yang secara efektif mengakhiri harapan untuk comeback di menit-menit akhir.
Tantangan berat di leg kedua
Peluit akhir pertandingan memicu euforia di kalangan suporter Atletico Madrid yang datang jauh-jauh. Bagi Barcelona, malam itu dipenuhi dengan penyesalan. Pengusiran Cubarsi tak diragukan lagi menjadi titik balik, namun ketidakmampuan mencetak gol secara klinis dan kelengahan pertahanan yang berujung pada gol Sorloth akan terus membebani pikiran Hansi Flick saat ia mempersiapkan diri untuk leg kedua di Metropolitano.
Untuk mencapai semifinal, Barcelona kini harus melakukan salah satu comeback terbaik di Eropa. Mereka harus mencetak setidaknya dua gol melawan tim Simeone yang terkenal sulit ditembus di kandang. Meskipun semangat "Remontada" merupakan bagian dari DNA Barcelona, penampilan disiplin Atletico menunjukkan bahwa tim asal Madrid ini sudah satu kaki menginjak babak empat besar kompetisi elit Eropa.