AFP
Atlético Madrid mengakhiri puasa gelar selama 20 tahun melawan Barcelona setelah pasukan Diego Simeone berhasil meraih kemenangan di Liga Champions atas tuan rumah yang bermain dengan 10 pemain
Simeone mematahkan kutukan Camp Nou
Selama dua dekade, Camp Nou telah menjadi benteng kekecewaan bagi Atlético Madrid, namun penantian panjang untuk meraih kemenangan di Catalonia itu akhirnya berakhir pada Rabu malam. Sebelum laga ini, tim asal Madrid tersebut belum pernah menang dalam 25 kunjungan terakhirnya ke stadion tersebut di semua kompetisi, dengan kemenangan terakhir mereka terjadi jauh pada Februari 2006 di bawah asuhan Pepe Murcia.
Signifikansi hasil ini tidak bisa dilebih-lebihkan bagi Simeone, yang belum pernah merasakan kemenangan tandang di Barcelona sejak mengambil alih kendali di Atleti. Setelah melewati badai serangan awal dari tuan rumah, tim Simeone yang disiplin memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengamankan hasil yang mengubah dinamika kekuatan dalam pertandingan Eropa antar tim Spanyol ini.
Pemecatan Cubarsi mengubah dinamika permainan
Pertandingan berubah drastis sesaat sebelum jeda babak pertama ketika bek remaja Pau Cubarsi diusir dari lapangan akibat pelanggaran terhadap Giuliano Simeone. Kartu merah tersebut menjadi momen yang tak diinginkan bagi sang pemain muda, karena ia menjadi remaja pertama yang dua kali diusir dari lapangan di Liga Champions. Hal ini membuat tim asuhan Hansi Flick harus berjuang keras melawan salah satu barisan pertahanan paling terorganisir di dunia sepak bola.
Julian Alvarez langsung menghukum tuan rumah dengan mencetak gol dari tendangan bebas yang dihasilkan, memastikan Atletico memasuki jeda dengan keunggulan 1-0. Meskipun Barcelona berusaha keras untuk mencari gol penyama kedudukan di babak kedua, kerugian bermain dengan 10 orang akhirnya terasa, sehingga memungkinkan tim tamu untuk mendikte tempo permainan.
Sorloth memastikan kemenangan
Saat Barcelona terus menekan untuk mencari celah membalikkan keadaan, Atlético tetap bersabar dan tajam dalam serangan balik. Kemenangan akhirnya dipastikan oleh Alexander Sorloth, yang masuk sebagai pemain pengganti untuk mencetak gol kedua dan membungkam penonton tuan rumah. Golnya memberikan keunggulan yang dibutuhkan tim asuhan Simeone menjelang leg kedua di Metropolitano.
Kemenangan ini juga mengakhiri rentetan hasil buruk lainnya bagi Rojiblancos, yang sebelumnya belum pernah menang dalam laga tandang di Liga Champions melawan sesama tim La Liga. Setelah gagal dalam lima upaya sebelumnya melawan rival Spanyol di kandang lawan, ini menjadi "keberuntungan di percobaan keenam" bagi tim asal Madrid tersebut saat mereka akhirnya mematahkan kutukan tandang Eropa mereka.
Sejarah terulang bagi Rojiblancos
Para penggemar Atlético akan memandang hasil ini sebagai pertanda baik yang sangat besar untuk sisa musim ini. Dalam dua kesempatan sebelumnya ketika Atlético menghadapi Barcelona di perempat final Liga Champions—pada 2014 dan 2016—mereka berhasil menyingkirkan raksasa Catalan tersebut. Di kedua musim itu, Simeone berhasil membawa timnya melaju hingga ke final.
Meskipun pekerjaan baru setengah jalan, para pendukung klub akan bermimpi untuk lolos ke final keempat kalinya dan kesempatan untuk akhirnya mengangkat trofi yang selama ini sulit mereka raih. Dengan keunggulan dua gol dan dukungan penonton tuan rumah di leg kedua, Atletico telah dengan tegas menempatkan diri sebagai favorit untuk melaju ke semifinal.