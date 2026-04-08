Selama dua dekade, Camp Nou telah menjadi benteng kekecewaan bagi Atlético Madrid, namun penantian panjang untuk meraih kemenangan di Catalonia itu akhirnya berakhir pada Rabu malam. Sebelum laga ini, tim asal Madrid tersebut belum pernah menang dalam 25 kunjungan terakhirnya ke stadion tersebut di semua kompetisi, dengan kemenangan terakhir mereka terjadi jauh pada Februari 2006 di bawah asuhan Pepe Murcia.

Signifikansi hasil ini tidak bisa dilebih-lebihkan bagi Simeone, yang belum pernah merasakan kemenangan tandang di Barcelona sejak mengambil alih kendali di Atleti. Setelah melewati badai serangan awal dari tuan rumah, tim Simeone yang disiplin memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengamankan hasil yang mengubah dinamika kekuatan dalam pertandingan Eropa antar tim Spanyol ini.