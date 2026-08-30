Atletico Madrid muncul sebagai peminat utama untuk David saat bursa transfer musim panas memasuki 48 jam terakhir. Raksasa Spanyol itu telah resmi mengajukan proposal kepada Juventus untuk penyerang Kanada tersebut, yang tiba di Turin musim panas lalu dengan ekspektasi tinggi tetapi gagal menemukan ritme yang konsisten di bawah pelatih Luciano Spalletti.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, tawaran itu berupa kesepakatan pinjaman awal dengan klausul opsi pembelian, dengan pembicaraan saat ini masih berlangsung terkait rincian finansial spesifik dari perjanjian pembelian permanen.

Langkah ini terjadi di tengah gejolak besar di lini serang Atletico Madrid. Dengan Julian Alvarez dikaitkan kuat dengan transfer sensasional pada akhir bursa ke Barcelona, Diego Simeone sangat membutuhkan tambahan amunisi agar skuadnya tetap kompetitif.