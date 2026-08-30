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Atletico Madrid mengajukan tawaran resmi untuk penyerang Juventus Jonathan David dengan proposal pinjaman disertai opsi pembelian saat pemain Kanada itu membuka peluang untuk hengkang dari Turin
Atleti meluncurkan langkah untuk David
Atletico Madrid muncul sebagai peminat utama untuk David saat bursa transfer musim panas memasuki 48 jam terakhir. Raksasa Spanyol itu telah resmi mengajukan proposal kepada Juventus untuk penyerang Kanada tersebut, yang tiba di Turin musim panas lalu dengan ekspektasi tinggi tetapi gagal menemukan ritme yang konsisten di bawah pelatih Luciano Spalletti.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, tawaran itu berupa kesepakatan pinjaman awal dengan klausul opsi pembelian, dengan pembicaraan saat ini masih berlangsung terkait rincian finansial spesifik dari perjanjian pembelian permanen.
Langkah ini terjadi di tengah gejolak besar di lini serang Atletico Madrid. Dengan Julian Alvarez dikaitkan kuat dengan transfer sensasional pada akhir bursa ke Barcelona, Diego Simeone sangat membutuhkan tambahan amunisi agar skuadnya tetap kompetitif.
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Juventus mencari pengganti
Meski Juventus terbuka untuk memfasilitasi kepergian David, mereka tidak siap membiarkan diri kekurangan opsi di lini depan. Hierarki Bianconeri, yang dipimpin direktur olahraga Frederic Massara, telah menegaskan bahwa mereka hanya akan memberikan lampu hijau terakhir untuk kesepakatan itu setelah pengganti yang sesuai telah diidentifikasi dan diamankan.
Klub berada di bawah tekanan untuk segera menyelesaikan situasi ini, karena David adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi mereka dan melepas beban gajinya dari pembukuan akan memberikan ruang gerak yang sangat dibutuhkan dalam struktur keuangan mereka untuk investasi di masa depan.
Situasi ini semakin rumit oleh status sang penyerang saat ini dalam skema taktik Spalletti. Meski direkrut sebagai agen bebas di bawah jajaran manajemen yang dipimpin Damien Comolli, David terlihat seperti sosok yang tidak cocok dalam sistem saat ini.
Mateta muncul sebagai target utama
Untuk mengantisipasi kepergian David, Juventus sudah mempersempit pencarian mereka untuk sosok baru dengan kekuatan fisik di lini depan. Penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta muncul sebagai kandidat terdepan untuk bergabung dengan raksasa Italia itu, dengan laporan yang menyebut bahwa kepergian penyerang Kanada Jonathan David menjadi prasyarat utama untuk membuka jalan bagi kesepakatan tersebut.
Pengejaran terhadap Mateta menyoroti pergeseran dalam strategi rekrutmen Juventus, dari profil penyerang kedua yang lebih mobile menuju nomor sembilan tradisional. Klub itu sebelumnya sempat menjajaki opsi lain, termasuk Joshua Zirkzee dan berbagai talenta dari Premier League, tetapi ketersediaan sang penyerang Prancis serta keinginannya untuk pindah ke Turin menempatkannya di posisi teratas dalam daftar pendek.
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Hitung mundur terakhir untuk kepergian David
Seiring waktu terus berjalan menuju tenggat waktu, semua mata tertuju pada apakah Juventus bisa menuntaskan aktivitas transfer masuk mereka tepat waktu untuk menyetujui penerbangan David ke Madrid. Masa bakti pemain Kanada itu di Turin tampaknya mendekati akhir yang alami, dengan banyak pengamat menilai bahwa kerja sama tersebut memang tidak berjalan bagi kedua pihak.
Kepindahan ke Spanyol bisa menjadi panggung yang dibutuhkan David untuk menghidupkan kembali kariernya, sekaligus memberi Juventus kesempatan untuk berinvestasi kembali pada pemain yang lebih sesuai dengan visi jangka panjang Spalletti untuk skuad ini.
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