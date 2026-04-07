Atletico Madrid mendapat pembenaran terkait kemarahan atas kartu merah Barcelona, setelah komite wasit La Liga mengakui bahwa keputusan pengusiran Gerard Martin seharusnya tetap berlaku
CTA mengakui adanya kesalahan VAR
CTA secara resmi telah mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi insiden kontroversial dalam laga antara Atlético Madrid dan Barcelona pada Sabtu lalu.
Dalam edisi terbaru Tiempo de Revisión, CTA menyimpulkan bahwa VAR seharusnya tidak campur tangan setelah Mateo Busquets Ferrer awalnya memberikan kartu merah langsung kepada Martin atas tekel keras terhadap Thiago Almada.
Komite tersebut menjelaskan bahwa meskipun Martin mungkin telah menyentuh bola, sifat dari tindak lanjutnya merupakan "permainan kasar yang serius".
Keputusan resmi tersebut menyatakan: "Fakta bahwa bola disentuh terlebih dahulu tidak menghilangkan pelanggaran yang dilakukan selanjutnya berupa permainan ceroboh, sembrono, atau kasar. Itu tetap merupakan permainan kasar yang serius terlepas dari siapa yang menyentuh bola terlebih dahulu. Sanksi disiplin yang tepat seharusnya adalah kartu merah."
Di balik kontroversi audio VAR
Rekaman audio yang dirilis itu memperlihatkan percakapan antara wasit lapangan Busquets Ferrer dan VAR Mario Melero Lopez.
Lopez memulai proses tinjauan dengan merekomendasikan agar wasit memeriksa kemungkinan "pembatalan kartu merah yang telah Anda tunjukkan, tolong". Ia kemudian menambahkan bahwa kontak tersebut merupakan "dinamika alami" setelah pemain Barcelona itu mengontrol bola dengan cara yang wajar.
Setelah meninjau rekaman di monitor, Ferrer terpengaruh oleh interpretasi VAR, menyatakan bahwa Martin "memainkan bola dan kemudian menginjaknya, dinamika normal. Saya akan membatalkan kartu merah dan memberikan kartu kuning kepadanya, oke?"
CTA kini memutuskan bahwa rekomendasi tersebut seharusnya tidak dibuat “karena itu adalah keputusan yang benar yang diambil oleh wasit di lapangan”.
Kemarahan Atleti akhirnya terbukti beralasan
Pengakuan dari badan wasit tersebut muncul setelah serangan pedas dari CEO Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín. Pimpinan Atlético itu tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit, menyebut situasi tersebut sebagai "memalukan" dan mempertanyakan integritas proses VAR.
Mengacu pada rekaman audio, Marin menyatakan: "Ketika kami melihat gambar dan mendengarkan audio yang dibagikan oleh Federasi, yang bisa kami lakukan hanyalah merasa malu. Ini tidak dapat diterima."
Bek andalan Robin Le Normand juga menyuarakan rasa frustrasinya setelah kekalahan 2-1 tersebut, dengan menyatakan bahwa ketidakkonsistenan dalam kriteria sulit untuk diterima. Le Normand menyoroti bahwa tantangan serupa pada pekan-pekan sebelumnya, seperti dalam pertandingan Betis vs Rayo Vallecano, telah berujung pada kartu merah, sehingga para bintang Atleti merasa bingung dengan kurangnya keseragaman dalam standar wasit La Liga.
Dampak terhadap perebutan gelar juara
Meskipun pengakuan dari CTA memberikan pembenaran moral bagi Los Rojiblancos, hal itu sama sekali tidak mengubah hasil pertandingan yang memiliki dampak besar terhadap klasemen. Barcelona tetap berada di puncak klasemen La Liga dengan keunggulan tujuh poin atas Real Madrid, sementara Atletico kini berada di luar tiga besar, tertinggal satu poin dari Villarreal.