CTA secara resmi telah mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi insiden kontroversial dalam laga antara Atlético Madrid dan Barcelona pada Sabtu lalu.

Dalam edisi terbaru Tiempo de Revisión, CTA menyimpulkan bahwa VAR seharusnya tidak campur tangan setelah Mateo Busquets Ferrer awalnya memberikan kartu merah langsung kepada Martin atas tekel keras terhadap Thiago Almada.

Komite tersebut menjelaskan bahwa meskipun Martin mungkin telah menyentuh bola, sifat dari tindak lanjutnya merupakan "permainan kasar yang serius".

Keputusan resmi tersebut menyatakan: "Fakta bahwa bola disentuh terlebih dahulu tidak menghilangkan pelanggaran yang dilakukan selanjutnya berupa permainan ceroboh, sembrono, atau kasar. Itu tetap merupakan permainan kasar yang serius terlepas dari siapa yang menyentuh bola terlebih dahulu. Sanksi disiplin yang tepat seharusnya adalah kartu merah."