Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Atlético Madrid mencapai kesepakatan senilai €45 juta saat Morten Hjulmand tiba untuk menyelesaikan transfernya dari Sporting CP
Kesepakatan tercapai untuk bintang asal Denmark
Kesepakatan antara Sporting dan Atlético terkait transfer Hjulmand telah resmi ditutup. Gelandang berusia 27 tahun itu dijadwalkan berangkat ke Spanyol hari ini untuk menjalani tes medis dan meresmikan kepindahannya ke La Liga, yang menandai berakhirnya masa baktinya yang sangat sukses di ibu kota Portugal.
Fabrizio Romano melaporkan bahwa Atletico akan membayar €40 juta sebagai biaya tetap untuk gelandang tersebut, dengan tambahan €5 juta yang tersedia sebagai bonus.
- Getty Images Sport
Akhir dari sebuah era di Lisbon
Kepergian Hjulmand menandai berakhirnya masa bakti yang penuh prestasi di Estadio Jose Alvalade. Sejak kedatangannya dari klub Italia Lecce tiga tahun lalu, pemain asal Denmark ini telah menjadi jantung tim. Ia meninggalkan Portugal setelah mencatatkan 141 penampilan, mencetak 10 gol, dan memberikan 12 assist, sekaligus mengangkat dua gelar liga dan satu Taca de Portugal selama masa baktinya.
Menurut A Bola, meskipun kepindahannya telah disepakati, Hjulmand kabarnya akan kembali ke Lisbon sebentar setelah menjalani pemeriksaan medis di Madrid. Kunjungan ini akan memungkinkan gelandang tersebut untuk secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan setimnya dan staf pelatih yang telah membantunya berkembang menjadi salah satu gelandang bertahan paling diminati di Eropa.
Hjulmand akan menandatangani kontrak jangka panjang
Pembahasan akhir antara kedua klub berjalan lancar berkat kehadiran perwakilan Hjulmand di Madrid. Pertemuan-pertemuan tersebut memungkinkan kedua belah pihak menyelesaikan detail-detail yang masih tersisa, seperti jadwal pembayaran dan pembagian dana dari mekanisme solidaritas FIFA. Kapten tim nasional Denmark itu akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Colchoneros yang akan mengikatnya di klub tersebut hingga Juni 2031.
- Getty Images Sport
Penguatan strategis bagi Simeone
Bagi Simeone, kedatangan Hjulmand memberikan kehadiran yang kokoh di jantung lapangan. Dengan tinggi 185 cm, pemain asal Denmark ini menawarkan perlindungan fisik di lini pertahanan sekaligus keamanan teknis saat menguasai bola. Kualitas kepemimpinannya, yang membuatnya dipromosikan menjadi kapten di Sporting, dipandang sebagai tambahan penting bagi ruang ganti Atleti saat mereka bersiap untuk memperebutkan trofi musim depan. Kepindahan ini juga mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan pindah ke Liga Premier atau Serie A, di mana Hjulmand sempat dikaitkan erat dengan AC Milan dan Manchester United dalam bursa transfer terakhir.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami