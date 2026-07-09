Atlético Madrid mencapai kesepakatan senilai €45 juta saat Morten Hjulmand tiba untuk menyelesaikan transfernya dari Sporting CP

Kesepakatan antara Sporting dan Atlético terkait transfer Hjulmand telah resmi ditutup. Gelandang berusia 27 tahun itu dijadwalkan berangkat ke Spanyol hari ini untuk menjalani tes medis dan meresmikan kepindahannya ke La Liga, yang menandai berakhirnya masa baktinya yang sangat sukses di ibu kota Portugal.

Fabrizio Romano melaporkan bahwa Atletico akan membayar €40 juta sebagai biaya tetap untuk gelandang tersebut, dengan tambahan €5 juta yang tersedia sebagai bonus.