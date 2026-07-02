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Atlético Madrid mencapai kesepakatan dengan Morten Hjulmand senilai €40 juta, sementara klub Spanyol tersebut menghentikan upaya perekrutan João Gomes akibat perselisihan dengan agen Jorge Mendes
Atleti beralih ke Hjulmand setelah perselisihan dengan Mendes
Diego Simeone semakin mendekati target utamanya di lini tengah saat Atlético Madrid berupaya memperkuat skuad mereka menjelang musim baru. Menurut pakar transfer Matteo Moretto melalui Marca, Los Colchoneros telah mencapai kesepakatan penuh dengan Hjulmand, dan kini fokus beralih ke penyelesaian biaya transfer dengan Sporting CP.
Perekrutan pemain asal Denmark ini merupakan akibat langsung dari keputusan Atleti untuk menjauh dari Gomes. Moretto mengungkapkan bahwa hubungan antara klub dan agen super Mendes memburuk secara signifikan selama negosiasi untuk Bernardo Silva. Ketegangan ini bermula dari tindakan Mendes yang secara tiba-tiba menghentikan negosiasi lanjutan Silva dengan Atletico agar gelandang tersebut dapat mempertimbangkan tawaran dari rival mereka, Real Madrid. Dampak dari perselisihan ini memaksa raksasa Spanyol tersebut untuk mencari alternatif lain, yang pada akhirnya mengarahkan mereka langsung ke bintang Sporting CP yang telah tampil gemilang di Primeira Liga.
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Pembicaraan dengan Sporting CP sedang berlangsung
Meskipun sang pemain sudah siap pindah ke La Liga, kedua klub masih harus menyelesaikan kesepakatan finansialnya. Kesepakatan ini diperkirakan akan sejalan dengan investasi yang siap dikeluarkan Atlético untuk Gomes, dengan nilai transfer yang diperkirakan berkisar antara €35 juta hingga €40 juta. Keinginan Hjulmand untuk menghadapi tantangan baru sudah diketahui umum, karena kapten berusia 27 tahun tersebut dilaporkan telah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan setim dan staf pelatihnya di Lisbon.
"Telah tercapai kesepakatan penuh antara Atletico Madrid dan Morten Hjulmand," tegas Moretto. "Harga akhir dalam negosiasi antara kedua klub masih belum disepakati. Atletico dan Sporting Portugal sedang bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir."
Peran Ruben Amorim di AC Milan
Atletico bukanlah satu-satunya klub yang tertarik dengan profil Hjulmand. AC Milan juga dikabarkan ikut dalam perburuan ini, terutama karena Ruben Amorim lebih memilih untuk kembali bekerja sama dengan mantan pemainnya tersebut. Meskipun ada persaingan, negosiasi yang sudah memasuki tahap lanjut membuat Atletico berada di posisi yang menguntungkan dalam upaya mereka mencari sosok yang dominan untuk menjadi tumpuan lini tengah mereka.
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Penambahan pasukan pertahanan dan sasaran-sasaran selanjutnya
Selain kemajuan dalam negosiasi dengan Hjulmand, Atlético tetap aktif di bursa transfer untuk mencari bek tengah baru. Moretto menambahkan bahwa klub sedang menjajaki kemungkinan merekrut Cristian Romero dari Tottenham, meskipun tuntutan finansial dari klub Liga Premier tersebut membuat proses transfer ini sangat sulit.
Rojiblancos juga terus memantau Kang-in Lee dari PSG, meskipun kesepakatan untuk bintang asal Korea Selatan tersebut kemungkinan akan membutuhkan dana setidaknya €35 juta. Dengan Koke yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2027, kedatangan Hjulmand dipandang sebagai langkah penting dalam memodernisasi lini tengah yang kesulitan menunjukkan konsistensi selama musim sebelumnya. Fokus saat ini tetap pada penyelesaian kesepakatan dengan Sporting untuk memastikan Simeone memiliki pemain barunya sebelum pramusim dimulai.