Atlético Madrid mencapai kesepakatan dengan Morten Hjulmand senilai €40 juta, sementara klub Spanyol tersebut menghentikan upaya perekrutan João Gomes akibat perselisihan dengan agen Jorge Mendes

Diego Simeone semakin mendekati target utamanya di lini tengah saat Atlético Madrid berupaya memperkuat skuad mereka menjelang musim baru. Menurut pakar transfer Matteo Moretto melalui Marca, Los Colchoneros telah mencapai kesepakatan penuh dengan Hjulmand, dan kini fokus beralih ke penyelesaian biaya transfer dengan Sporting CP.

Perekrutan pemain asal Denmark ini merupakan akibat langsung dari keputusan Atleti untuk menjauh dari Gomes. Moretto mengungkapkan bahwa hubungan antara klub dan agen super Mendes memburuk secara signifikan selama negosiasi untuk Bernardo Silva. Ketegangan ini bermula dari tindakan Mendes yang secara tiba-tiba menghentikan negosiasi lanjutan Silva dengan Atletico agar gelandang tersebut dapat mempertimbangkan tawaran dari rival mereka, Real Madrid. Dampak dari perselisihan ini memaksa raksasa Spanyol tersebut untuk mencari alternatif lain, yang pada akhirnya mengarahkan mereka langsung ke bintang Sporting CP yang telah tampil gemilang di Primeira Liga.



