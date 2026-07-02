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Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Atlético Madrid mencapai kesepakatan dengan Morten Hjulmand senilai €40 juta, sementara klub Spanyol tersebut menghentikan upaya perekrutan João Gomes akibat perselisihan dengan agen Jorge Mendes

Transfers
Atletico Madrid
M. Hjulmand
Sporting CP
LaLiga
Liga Portugal

Atletico Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh mengenai persyaratan kontrak dengan kapten Sporting CP, Morten Hjulmand, dalam upaya mereka memperkuat lini tengah pada musim panas ini. Klub raksasa Spanyol tersebut beralih ke pemain internasional Denmark tersebut setelah menghentikan upaya mereka untuk merekrut bintang Wolves, Joao Gomes, menyusul memburuknya hubungan dengan agen ternama Jorge Mendes.

  • Atleti beralih ke Hjulmand setelah perselisihan dengan Mendes

    Diego Simeone semakin mendekati target utamanya di lini tengah saat Atlético Madrid berupaya memperkuat skuad mereka menjelang musim baru. Menurut pakar transfer Matteo Moretto melalui Marca, Los Colchoneros telah mencapai kesepakatan penuh dengan Hjulmand, dan kini fokus beralih ke penyelesaian biaya transfer dengan Sporting CP.

    Perekrutan pemain asal Denmark ini merupakan akibat langsung dari keputusan Atleti untuk menjauh dari Gomes. Moretto mengungkapkan bahwa hubungan antara klub dan agen super Mendes memburuk secara signifikan selama negosiasi untuk Bernardo Silva. Ketegangan ini bermula dari tindakan Mendes yang secara tiba-tiba menghentikan negosiasi lanjutan Silva dengan Atletico agar gelandang tersebut dapat mempertimbangkan tawaran dari rival mereka, Real Madrid. Dampak dari perselisihan ini memaksa raksasa Spanyol tersebut untuk mencari alternatif lain, yang pada akhirnya mengarahkan mereka langsung ke bintang Sporting CP yang telah tampil gemilang di Primeira Liga.


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  • SSC Napoli v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pembicaraan dengan Sporting CP sedang berlangsung

    Meskipun sang pemain sudah siap pindah ke La Liga, kedua klub masih harus menyelesaikan kesepakatan finansialnya. Kesepakatan ini diperkirakan akan sejalan dengan investasi yang siap dikeluarkan Atlético untuk Gomes, dengan nilai transfer yang diperkirakan berkisar antara €35 juta hingga €40 juta. Keinginan Hjulmand untuk menghadapi tantangan baru sudah diketahui umum, karena kapten berusia 27 tahun tersebut dilaporkan telah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan setim dan staf pelatihnya di Lisbon.

    "Telah tercapai kesepakatan penuh antara Atletico Madrid dan Morten Hjulmand," tegas Moretto. "Harga akhir dalam negosiasi antara kedua klub masih belum disepakati. Atletico dan Sporting Portugal sedang bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan akhir."


  • Peran Ruben Amorim di AC Milan

    Atletico bukanlah satu-satunya klub yang tertarik dengan profil Hjulmand. AC Milan juga dikabarkan ikut dalam perburuan ini, terutama karena Ruben Amorim lebih memilih untuk kembali bekerja sama dengan mantan pemainnya tersebut. Meskipun ada persaingan, negosiasi yang sudah memasuki tahap lanjut membuat Atletico berada di posisi yang menguntungkan dalam upaya mereka mencari sosok yang dominan untuk menjadi tumpuan lini tengah mereka.

  • Diego SimeoneGetty Images

    Penambahan pasukan pertahanan dan sasaran-sasaran selanjutnya

    Selain kemajuan dalam negosiasi dengan Hjulmand, Atlético tetap aktif di bursa transfer untuk mencari bek tengah baru. Moretto menambahkan bahwa klub sedang menjajaki kemungkinan merekrut Cristian Romero dari Tottenham, meskipun tuntutan finansial dari klub Liga Premier tersebut membuat proses transfer ini sangat sulit.

    Rojiblancos juga terus memantau Kang-in Lee dari PSG, meskipun kesepakatan untuk bintang asal Korea Selatan tersebut kemungkinan akan membutuhkan dana setidaknya €35 juta. Dengan Koke yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2027, kedatangan Hjulmand dipandang sebagai langkah penting dalam memodernisasi lini tengah yang kesulitan menunjukkan konsistensi selama musim sebelumnya. Fokus saat ini tetap pada penyelesaian kesepakatan dengan Sporting untuk memastikan Simeone memiliki pemain barunya sebelum pramusim dimulai.

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