Upaya Atletico untuk memburu Romero menghadapi persaingan dari raksasa Serie A Inter Milan, yang juga ingin mendapatkan tanda tangannya. Bek tersebut, yang tampil dalam ketujuh pertandingan saat Argentina melaju ke final Piala Dunia bulan lalu, menjalani musim klub yang sulit, dengan menerima dua kartu merah ketika Tottenham Hotspur finis di peringkat ke-17 dan absen pada fase akhir musim karena cedera lutut, sementara tandemnya di lini belakang Micky van de Ven hampir menyepakati kontrak baru berdurasi lima tahun.