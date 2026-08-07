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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid membuka pembicaraan untuk kapten Tottenham Cristian Romero saat Diego Simeone membidik bintang Argentina itu

Transfers
C. Romero
Tottenham Hotspur
Premier League
D. Simeone
Atletico Madrid
LaLiga

Atletico Madrid telah memulai negosiasi untuk merekrut kapten Tottenham Hotspur, Cristian Romero, saat Diego Simeone berupaya memperkuat lini pertahanannya. Bek internasional Argentina berusia 28 tahun itu diperkirakan luas akan meninggalkan London Utara pada bursa transfer musim panas, meski baru menandatangani perpanjangan kontrak empat tahun di klub tersebut pada Agustus lalu.

  • Atleti buka pembicaraan untuk Romero

    Menurut BBC Sport, Atletico telah membuka pembicaraan resmi dengan Tottenham untuk merekrut bek tengah Romero pada musim panas ini. Spekulasi terkait hengkangnya kapten Tottenham berusia 28 tahun itu kian menguat meski ia menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi empat tahun di London Utara pada Agustus lalu. Tottenham mengetahui ketertarikan klub La Liga tersebut, dan kesepakatan personal dengan sang pemain diperkirakan tidak akan menjadi masalah.

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    De Zerbi buka suara soal masa depannya

    Manajer Tottenham Roberto De Zerbi mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menghalangi pemain yang ingin hengkang sebelum musim baru dimulai. Menanggapi spekulasi seputar masa depan skuadnya, De Zerbi menegaskan bahwa ia akan "menghormati keinginan" para pemain jika mereka memutuskan untuk mencari tantangan baru di luar klub. Sikap terbuka sang manajer memungkinkan petinggi Tottenham menilai tawaran resmi dari Atletico.

  • Minat rival mempersulit kesepakatan

    Upaya Atletico untuk memburu Romero menghadapi persaingan dari raksasa Serie A Inter Milan, yang juga ingin mendapatkan tanda tangannya. Bek tersebut, yang tampil dalam ketujuh pertandingan saat Argentina melaju ke final Piala Dunia bulan lalu, menjalani musim klub yang sulit, dengan menerima dua kartu merah ketika Tottenham Hotspur finis di peringkat ke-17 dan absen pada fase akhir musim karena cedera lutut, sementara tandemnya di lini belakang Micky van de Ven hampir menyepakati kontrak baru berdurasi lima tahun.

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Negosiasi memasuki tahap penentuan

    Kedua klub sedang bersiap untuk negosiasi lanjutan guna menyepakati biaya transfer sebelum musim domestik dimulai. Bagi Atletico, merekrut Romero akan memperkuat lini belakang Simeone setelah kampanye di mana mereka kebobolan 44 gol di La Liga. Sementara itu, Tottenham harus bergerak cepat di bursa transfer untuk mencari pengganti yang tepat jika mereka kehilangan kaptennya, demi memastikan stabilitas struktur di bawah De Zerbi.

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