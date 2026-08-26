Secara blak-blakan. Atletico Madrid tidak tinggal diam dan menyerang langsung Barcelona, yang selama berbulan-bulan menekan untuk merekrut penyerang Argentina Julian Alvarez: “Sang pemain sedang menjadi korban, tetapi satu-satunya korban dalam kasus Julián adalah kami” - demikian bunyi pernyataan yang dimuat di Marca - “Mereka telah merugikan kami secara ekonomi dan sosial. Peluang menjualnya ke Barça adalah 0%. Situasi ini bukan soal uang, ini soal martabat. Peluang menjualnya ke Barça adalah 0%”.





Lalu ditutup dengan: "Ada sebuah kampanye yang dipenuhi banyak kebohongan dan setengah kebenaran. Satu-satunya pihak yang membayar semua ini adalah Atletico”.