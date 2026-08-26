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Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid: "Kamilah korbannya, 0 persen kemungkinan menjual Julian Alvarez ke Barcelona. Ada martabat yang dipertaruhkan"

J. Alvarez
Transfers
Barcelona
Atletico Madrid

Sikap keras Atletico Madrid yang menyerang Barcelona: La Araña musim depan tidak akan mengenakan seragam Barcelona.

Secara blak-blakan. Atletico Madrid tidak tinggal diam dan menyerang langsung Barcelona, yang selama berbulan-bulan menekan untuk merekrut penyerang Argentina Julian Alvarez: “Sang pemain sedang menjadi korban, tetapi satu-satunya korban dalam kasus Julián adalah kami” - demikian bunyi pernyataan yang dimuat di Marca - “Mereka telah merugikan kami secara ekonomi dan sosial. Peluang menjualnya ke Barça adalah 0%. Situasi ini bukan soal uang, ini soal martabat. Peluang menjualnya ke Barça adalah 0%”.


Lalu ditutup dengan: "Ada sebuah kampanye yang dipenuhi banyak kebohongan dan setengah kebenaran. Satu-satunya pihak yang membayar semua ini adalah Atletico”.

  • Barcelona dan agen Alvarez dilaporkan ke pihak berwenang

    Menurut laporan MarcaAtletico Madrid akan terus membela kepentingannya, sehingga pengaduan yang sebelumnya telah diajukan akan diperbarui untuk mencakup segala hal yang dilakukan baik oleh Barcelona maupun agen Julian Alvarez, Fernando Hidalgo, yang selama berbulan-bulan berupaya agar sang pemain pergi. Mantan pemain Manchester City itu pada Maret lalu menolak proposal perpanjangan kontrak yang akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi (dari 7 menjadi 10 juta euro gaji) dan menolak mematuhi tenggat yang ditetapkan petinggi klub: sebuah tawaran 150 juta euro (tanpa komisi) yang seharusnya datang paling lambat pada 20 Juni. Tawaran itu tak pernah sampai ke kantor Atletico, yang telah memutuskan untuk mengakhiri kasus Julián.



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  • ALVAREZ "BERMAIN" DENGAN KESEHATAN MENTAL

    Atletico Madrid - tulis Marca - akan terus mendukung dan menopang sang penyerang dengan layanan medisnya, yang saat ini secara emosional terguncang oleh situasi yang telah tercipta. Namun pada saat yang sama, klub menganggap tidak dapat diterima "bermain-main" dengan isu-isu sedelikat kesehatan mental dan masalah seperti kecemasan atau depresi.

  • BARCELONA TAK MENYERAH

    Presiden Barcelona Joan Laporta hari ini kembali berbicara kepada kanal resmi klub soal Julian Alvarez: "Kami sangat tertarik pada pemain itu dan telah mengajukan tawaran dengan rasa hormat yang besar kepada Atletico Madrid, dengan keyakinan bahwa tawaran itu akan diterima. Kami tahu bahwa, jika mereka bersedia untuk membahas pemain itu, kami siap membelinya dengan berangkat dari tawaran yang sudah kami ajukan dan itu berlaku sampai hari terakhir bursa transfer".

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