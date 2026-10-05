Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Atletico Madrid ingin El Cholo bertahan! Masa depan Diego Simeone mulai terbentuk jelang kontraknya berakhir
Perpanjangan kontrak Simeone tetap menjadi prioritas utama Atletico Madrid
Jajaran petinggi Atletico Madrid sedang menghadapi periode pengambilan keputusan krusial yang akan menentukan arah klub untuk tahun-tahun mendatang. Di puncak agenda olahraga mereka adalah masa depan Simeone, sosok yang telah menjadi sinonim dengan identitas modern klub. Juru taktik asal Argentina itu saat ini bekerja dengan kontrak yang berakhir pada 30 Juni, yang berarti direktorat olahraga klub harus segera memfinalisasi rencana mereka untuk musim 2027-28. Meski waktu terus berjalan, suasana di dalam Metropolitano lebih condong pada kesinambungan ketimbang revolusi.
Sumber internal mengindikasikan kepada AS bahwa keinginan teguh klub adalah agar Simeone tetap memegang kendali. Sejak kedatangannya pada akhir 2011, "Cholo" telah mengubah Atletico dari raksasa yang tertidur menjadi kekuatan besar Eropa yang konsisten. Bahkan setelah lebih dari satu dekade memimpin, Simeone menegaskan bahwa ia masih memiliki rasa lapar dan energi yang sama seperti saat menjalani pertandingan pertamanya di La Rosaleda pada Januari 2012.
Gairah yang bertahan lama ini menjadi alasan utama mengapa klub tidak melihat perlunya mencari pengganti, karena mereka meyakini Simeone masih merupakan sosok terbaik untuk memimpin proyek olahraga mereka memasuki fase berikutnya.
- Getty Images Sport
Simeone dan Atletico mengincar kesepakatan lain
Negosiasi untuk kontrak baru Simeone diperkirakan akan berjalan relatif lancar, karena baik sang pelatih maupun jajaran direksi memiliki visi yang sama untuk masa depan. "Simeone ingin bertahan, klub pada prinsipnya juga demikian dan kesepakatan itu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi semua pihak," menurut laporan dari AS.
Pemahaman bersama ini menunjukkan bahwa urusan administrasi kemungkinan akan ditangani dengan efisiensi yang sama seperti saat perpanjangan kontrak terakhirnya pada 2023, yang mengikatnya hingga 2027. Meski rumor yang mengaitkannya dengan tim nasional Argentina atau kepulangan ke Serie A terus bermunculan, Simeone secara konsisten memprioritaskan pekerjaannya di ibu kota Spanyol.
Butuh kesabaran selama masa transisi skuad
Meski ada keinginan yang jelas untuk memperpanjang masa kerja Simeone, tidak ada desakan langsung untuk segera menandatangani kontrak. Klub baru-baru ini menjalani perombakan besar pada skuad tim utama, sebuah proses yang jarang berjalan mulus. Kepergian sosok berpengaruh seperti Antoine Griezmann meninggalkan kekosongan yang masih berusaha diisi oleh staf pelatih, dengan fokus pada kekompakan kolektif alih-alih kecemerlangan individu.
Simeone sendiri dilaporkan ingin meluangkan waktu untuk menilai bagaimana skuad dengan wajah baru itu memulai musim sebelum berkomitmen pada siklus jangka panjang lainnya, demi memastikan fondasi kompetitif tetap kuat.
Waktu negosiasi ini juga menjadi faktor, dengan klub sering kali lebih memilih jeda internasional atau periode Natal untuk membahas urusan administratif tingkat tinggi seperti ini. Seiring tim mulai menemukan ritmenya di lapangan setelah start yang tersendat-sendat, suasana untuk pembicaraan kontrak kian kondusif, membuka jalan bagi potensi pengumuman pada bulan-bulan musim dingin.
- Getty Images Sport
Llorente dan ketertarikan Bayern Munich
Simeone bukan satu-satunya sosok papan atas yang masa depannya sedang menjadi perdebatan di Madrid saat ini. Marcos Llorente, roda penggerak vital dalam mesin Atleti, juga memasuki periode ketika situasi kontraknya perlu dibahas.
Pemain internasional Spanyol itu telah menjadi pemimpin di ruang ganti, tetapi penampilannya tidak luput dari perhatian klub-klub elite Eropa. Secara khusus, Bayern Munich dikabarkan memantau situasi Llorente dengan saksama saat mereka mempertimbangkan untuk memperkuat opsi lini tengah dan pertahanan dengan pemain yang memiliki fleksibilitas serta etos kerja seperti dirinya.
Meski minat dari Jerman dan beberapa klub Premier League terus meningkat, preferensi pribadi Llorente adalah tetap bertahan di Metropolitano. Ia telah menjadi sosok rujukan bagi para suporter dan tangan kanan penting bagi Simeone di atas lapangan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami