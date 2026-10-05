Jajaran petinggi Atletico Madrid sedang menghadapi periode pengambilan keputusan krusial yang akan menentukan arah klub untuk tahun-tahun mendatang. Di puncak agenda olahraga mereka adalah masa depan Simeone, sosok yang telah menjadi sinonim dengan identitas modern klub. Juru taktik asal Argentina itu saat ini bekerja dengan kontrak yang berakhir pada 30 Juni, yang berarti direktorat olahraga klub harus segera memfinalisasi rencana mereka untuk musim 2027-28. Meski waktu terus berjalan, suasana di dalam Metropolitano lebih condong pada kesinambungan ketimbang revolusi.

Sumber internal mengindikasikan kepada AS bahwa keinginan teguh klub adalah agar Simeone tetap memegang kendali. Sejak kedatangannya pada akhir 2011, "Cholo" telah mengubah Atletico dari raksasa yang tertidur menjadi kekuatan besar Eropa yang konsisten. Bahkan setelah lebih dari satu dekade memimpin, Simeone menegaskan bahwa ia masih memiliki rasa lapar dan energi yang sama seperti saat menjalani pertandingan pertamanya di La Rosaleda pada Januari 2012.

Gairah yang bertahan lama ini menjadi alasan utama mengapa klub tidak melihat perlunya mencari pengganti, karena mereka meyakini Simeone masih merupakan sosok terbaik untuk memimpin proyek olahraga mereka memasuki fase berikutnya.