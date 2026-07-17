Atletico Madrid, Direktur Eksekutif Miguel Angel Gil: "Julian Alvarez tetap di sini, kami telah memberi tahu Barcelona bahwa kami bahkan tidak akan menerima tawaran sebesar 200 juta euro"

“Sikap saya jelas, sikap klub juga jelas. Kami telah menyampaikan hal ini kepada sang pemain, perwakilannya, dan presiden Barcelona. Saya sama sekali tidak ragu bahwa Atlético adalah tempat yang tepat di dunia bagi Julián, dan bahwa Julián adalah penyerang tengah yang sempurna bagi Atlético Madrid. Kami ingin mempertahankannya. Baru-baru ini saya mendengar presiden mengatakan bahwa tawaran yang diajukan kepada Atlético Madrid tidak tanpa batas. Satu-satunya tanggapan saya adalah bahwa tanggapan kami tidak terbatas. Kami tidak ingin melepasnya. Kami tidak menerima tawaran sebesar 100 juta euro, dan kami tidak akan menerima tawaran sebesar 150 juta euro atau bahkan 200 juta euro,” kata Miguel Angel Gil.