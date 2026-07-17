Drama seputar masa depan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, terus berlanjut dan kini bertambah dengan babak baru. Sementara Barcelona terus memberikan tekanan melalui media lewat pernyataan publik presiden klub Joan Laporta, dan Arsenal serta Paris Saint-Germain mengamati situasi dari belakang layar, Atlético Madrid kembali menutup pintu melalui pernyataan direktur eksekutif Miguel Angel Gil.
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Atletico Madrid, Direktur Eksekutif Miguel Angel Gil: "Julian Alvarez tetap di sini, kami telah memberi tahu Barcelona bahwa kami bahkan tidak akan menerima tawaran sebesar 200 juta euro"
POSISI YANG JELAS
“Sikap saya jelas, sikap klub juga jelas. Kami telah menyampaikan hal ini kepada sang pemain, perwakilannya, dan presiden Barcelona. Saya sama sekali tidak ragu bahwa Atlético adalah tempat yang tepat di dunia bagi Julián, dan bahwa Julián adalah penyerang tengah yang sempurna bagi Atlético Madrid. Kami ingin mempertahankannya. Baru-baru ini saya mendengar presiden mengatakan bahwa tawaran yang diajukan kepada Atlético Madrid tidak tanpa batas. Satu-satunya tanggapan saya adalah bahwa tanggapan kami tidak terbatas. Kami tidak ingin melepasnya. Kami tidak menerima tawaran sebesar 100 juta euro, dan kami tidak akan menerima tawaran sebesar 150 juta euro atau bahkan 200 juta euro,” kata Miguel Angel Gil.
KATA-KATA TERAKHIR LAPORTA
Tanggapan ini muncul tak lama setelah pernyataan terbaru Joan Laporta mengenai minat Barcelona yang sudah tak terbantahkan terhadap Julian Alvarez: “Kamitelah mengajukan tawaran kepada Atlético Madrid dan sedang menunggu jawaban. Ini adalah tawaran yang sangat bagus, tetapi tidak berlaku selamanya. Flick dan Deco menginginkan Julian, tetapi jika Atlético menolak, kami harus mencari opsi alternatif.”
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