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RodriGetty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid dan Villarreal siap mendapat durian runtuh jutaan euro saat Barcelona mendekati bintang Manchester City, Rodri

Transfers
Barcelona
Rodri
Atletico Madrid
Villarreal
LaLiga
Manchester City
Premier League

Atletico Madrid dan Villarreal akan menerima pemasukan finansial yang signifikan menyusul transfer Rodri ke Barcelona yang sudah di ambang terjadi. Dua rival Spanyol itu akan mendapat manfaat langsung dari mekanisme solidaritas FIFA setelah raksasa Catalan tersebut menyepakati kesepakatan besar pada bursa musim panas dengan Manchester City untuk gelandang itu.

  • Barcelona sepakati kesepakatan besar untuk Rodri

    Barcelona dan City telah berhasil mencapai kesepakatan prinsip untuk transfer besar pemain internasional Spanyol Rodri. Gelandang berusia 30 tahun itu akan bergabung dengan raksasa Catalan dalam kesepakatan besar pada musim panas ini. Total paket transfer itu dilaporkan bernilai biaya tetap awal sebesar €65 juta (£55 juta), disertai tambahan €10 juta (£8,5 juta) yang terkait performa.

    Namun, City bukan satu-satunya klub yang mendapat keuntungan finansial dari kepindahan yang sudah di depan mata ini. Atletico dan Villarreal juga akan menerima pemasukan besar berkat aturan mekanisme solidaritas FIFA, menurut Mundo Deportivo.

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    Atletico amankan pembayaran solidaritas

    Mekanisme solidaritas global mengatur bahwa 5% dari setiap biaya transfer internasional harus didistribusikan kepada berbagai klub yang membantu membina seorang pemain antara usia 12 hingga 23 tahun. Atletico, tempat Rodri menghabiskan tujuh tahun krusial dalam perkembangannya di akademi mereka sebelum pergi pada usia 17 tahun, dipastikan menerima setidaknya €1,6 juta (£1,3 juta) hanya dari biaya tetap awal. Angka itu bisa dengan nyaman naik menjadi €2 juta (£1,7 juta) jika semua variabel kontraktual berhasil dipenuhi oleh sang pemain. Rayo Majadahonda, klub muda pertama gelandang itu, tidak akan mendapat apa pun karena ia meninggalkan sistem mereka pada usia 11 tahun.

  • Villarreal kebagian sepotong kue

    Villarreal juga akan menerima porsi signifikan dari pembayaran solidaritas FIFA. Kapal Selam Kuning menaungi gelandang berbakat itu selama lima musim yang krusial, termasuk dua musim di tim muda mereka dan tiga musim di tim utama. Rodri sebelumnya pindah dari Villarreal kembali ke Atletico pada 2018, sebelum hengkang ke City dalam transfer yang sangat menguntungkan hanya setahun kemudian.

    Kini, saat pemain internasional Spanyol itu bersiap menuju Catalonia, mantan klubnya menggosok tangan menyambut prospek suntikan dana yang sama sekali tak terduga.

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Menunggu pengumuman resmi transfer

    Detail-detail akhir yang rumit dari kepindahan besar Rodri ke Camp Nou saat ini sedang dirampungkan di balik layar, dengan pengumuman resmi klub diperkirakan akan segera menyusul. Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick akan sangat ingin memasukkan gelandang berpengalaman itu ke dalam rencana tim utamanya menjelang kampanye domestik dan Eropa yang sangat menuntut.

    Sementara itu, Atletico dan Villarreal akan menantikan pembayaran mereka masing-masing. Dana tambahan tersebut akan menjadi dorongan yang disambut baik saat mereka berupaya menuntaskan bisnis transfer musim panas mereka sendiri sebelum bursa akhirnya ditutup.