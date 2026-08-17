Barcelona dan City telah berhasil mencapai kesepakatan prinsip untuk transfer besar pemain internasional Spanyol Rodri. Gelandang berusia 30 tahun itu akan bergabung dengan raksasa Catalan dalam kesepakatan besar pada musim panas ini. Total paket transfer itu dilaporkan bernilai biaya tetap awal sebesar €65 juta (£55 juta), disertai tambahan €10 juta (£8,5 juta) yang terkait performa.

Namun, City bukan satu-satunya klub yang mendapat keuntungan finansial dari kepindahan yang sudah di depan mata ini. Atletico dan Villarreal juga akan menerima pemasukan besar berkat aturan mekanisme solidaritas FIFA, menurut Mundo Deportivo.