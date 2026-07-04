Atlético Madrid bersiap mengajukan tawaran terakhir untuk Morten Hjulmand setelah tawaran senilai €35 juta ditolak oleh Sporting CP

Menurut A Bola, Atlético siap kembali ke meja perundingan untuk Hjulmand, dengan menyiapkan tawaran baru yang diperkirakan akan sejalan dengan penilaian Sporting CP terhadap gelandang tersebut. Setelah tawaran awal sebesar €35 juta (€30 juta tetap ditambah €5 juta dalam bentuk bonus tambahan) ditolak oleh klub Portugal tersebut, raksasa Spanyol ini kini bersedia menaikkan tawaran untuk mendatangkan target prioritas Diego Simeone.

Presiden Sporting, Frederico Varandas, tetap teguh pada pendiriannya sepanjang proses negosiasi. Klub tersebut telah menetapkan €40 juta sebagai dasar tetap yang wajib dipenuhi dalam setiap kesepakatan, sekaligus bersikeras pada struktur yang mencakup bonus berbasis performa guna memaksimalkan keuntungan finansial total di musim-musim mendatang. Dengan Atleti kini siap memenuhi syarat dasar tersebut, terobosan dianggap akan segera tercapai.



