Menurut Marca, Atlético Madrid bertekad untuk mengamankan masa depan Álvarez meskipun ia sudah terikat kontrak hingga 2030 dengan klausul pelepasan sebesar €500 juta. Klub tersebut telah memutuskan untuk mengambil langkah tegas di tengah spekulasi transfer dengan menawarkan kenaikan gaji yang signifikan kepada pemain berusia 26 tahun itu. Kesepakatan yang diusulkan diperkirakan bernilai sekitar €10 juta per musim, terdiri dari gaji tetap sebesar €9 juta dan bonus kinerja sebesar €1 juta yang mudah dicapai. Paket besar ini akan menempatkan sang penyerang sejajar dengan Jan Oblak sebagai pemain dengan gaji tertinggi di skuad.