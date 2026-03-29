Julian Álvarez
Moataz Elgammal

Atlético Madrid bersiap mengajukan tawaran perpanjangan kontrak bernilai fantastis kepada Julian Álvarez di tengah minat transfer dari Barcelona dan Arsenal

Atletico Madrid dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak yang sangat menggiurkan bagi Julian Alvarez guna menangkis minat transfer yang semakin meningkat dari klub-klub top Eropa seperti Barcelona dan Arsenal. Raksasa La Liga tersebut memandang penyerang asal Argentina itu sebagai pilar utama dalam proyek jangka panjang mereka dan siap mengorbankan struktur gaji mereka demi memastikan ia tetap menjadi ikon tak terbantahkan dari klub tersebut.

  • Kenaikan gaji yang signifikan direncanakan

    Menurut Marca, Atlético Madrid bertekad untuk mengamankan masa depan Álvarez meskipun ia sudah terikat kontrak hingga 2030 dengan klausul pelepasan sebesar €500 juta. Klub tersebut telah memutuskan untuk mengambil langkah tegas di tengah spekulasi transfer dengan menawarkan kenaikan gaji yang signifikan kepada pemain berusia 26 tahun itu. Kesepakatan yang diusulkan diperkirakan bernilai sekitar €10 juta per musim, terdiri dari gaji tetap sebesar €9 juta dan bonus kinerja sebesar €1 juta yang mudah dicapai. Paket besar ini akan menempatkan sang penyerang sejajar dengan Jan Oblak sebagai pemain dengan gaji tertinggi di skuad.

    • Iklan
    Arsenal dan Barcelona memantau perkembangan situasi

    Dilaporkan bahwa Barcelona memandang sang juara Piala Dunia itu sebagai penerus jangka panjang yang ideal bagi Robert Lewandowski. Blaugrana dilaporkan memantau situasinya dengan cermat sambil merencanakan masa depan setelah kepergian striker veteran asal Polandia tersebut, yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Selain itu, Arsenal diyakini memimpin sekelompok klub Liga Premier yang tertarik padanya dan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas.

  • Statistik Alvarez musim ini

    Performa mengesankan Alvarez musim ini menunjukkan dengan jelas mengapa ia begitu dihargai. Dalam 44 penampilannya di semua kompetisi, termasuk La Liga dan Liga Champions, ia telah mencetak 17 gol dan menyumbang sembilan assist. Yang terpenting, ia dan keluarganya dikabarkan sangat bahagia dengan kehidupan mereka di Madrid. Kepuasan pribadi ini, ditambah dengan catatan golnya, mengindikasikan bahwa perpanjangan kontrak mungkin lebih mungkin terjadi daripada kepindahan yang heboh.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Atlético Madrid?

    Sementara petinggi klub bekerja tanpa lelah di belakang layar untuk mengamankan masa depan penyerang andalan mereka, tim ini sepenuhnya fokus pada pertandingan di lapangan. Atletico Madrid akan menjamu pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, pada 4 April, sebelum bertandang ke Catalonia hanya empat hari kemudian, tepatnya pada 8 April, untuk pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions yang sangat dinanti.