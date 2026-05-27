Atlético Madrid bersedia melepas Julian Álvarez untuk membiayai transfer Bernardo Silva dan Cristian Romero, seiring rencana perombakan skuad asuhan Diego Simeone
Atlético Madrid merencanakan bursa transfer musim panas yang bersejarah
Menurut AS, persiapan Atlético untuk bursa transfer yang krusial telah dimulai setelah musim yang melelahkan yang berakhir dengan kekalahan telak 5-1 dari Villarreal, yang membuat mereka finis di peringkat keempat La Liga setelah tersingkir dari Liga Champions di babak semifinal. Alemany dihadapkan pada tugas berat untuk menggantikan Griezmann yang akan hengkang ke MLS sekaligus merombak skuadnya.
Alvarez awalnya dipandang sebagai pilar utama proyek baru ini setelah bergabung dengan klub dengan biaya €75 juta pada 2024. Meskipun mencetak 49 gol dalam 106 penampilan dan mencetak 20 gol musim ini, pemain asal Argentina itu belum berhasil memenangkan satu trofi pun di ibu kota Spanyol sejauh ini.
Kepergian Alvarez diprediksi akan memanaskan bursa transfer
Kemungkinan ketersediaan sang juara Piala Dunia ini diprediksi akan memanaskan bursa transfer musim panas, dengan Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Arsenal sama-sama berebut untuk mendapatkan tanda tangannya. PSG memandang penyerang serba bisa ini sebagai rekrutan bintang yang ideal untuk skuad mereka yang dipenuhi bintang-bintang, yang berhasil menjuarai Liga Champions musim lalu, dan kini bersiap menghadapi Arsenal di final pada hari Sabtu.
Barcelona memantau situasi ini dengan cermat, memandang sang striker sebagai penerus jangka panjang di lini serang setelah kepergian Robert Lewandowski, namun krisis keuangan klub Catalan tersebut mempersulit kesepakatan tersebut.
Pendanaan proyek rekonstruksi besar-besaran dan sikap Simeone
Setiap penjualan sang penyerang, yang kontraknya berakhir pada 2030, akan membutuhkan biaya transfer yang memecahkan rekor, jauh melebihi €100 juta. Suntikan dana ini akan memungkinkan Alemany untuk memburu talenta-talenta kelas atas seperti Silva, yang akan meninggalkan Manchester City musim panas ini setelah meraih semua trofi yang mungkin diraih, serta bek Tottenham, Romero.
Mendatangkan Romero akan memperkuat lini pertahanan yang sangat membutuhkan kepemimpinan, terutama setelah ia membantu Spurs lolos dari degradasi secara ajaib pada hari terakhir. Dengan Joao Gomes dan Marc Cucurella juga menjadi incaran, transformasi besar-besaran skuad tampaknya akan terjadi.
Manajer Simeone menanggapi spekulasi yang semakin memanas, dengan menyatakan: "Dia sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang akan dilakukannya dan saya kira dia sudah mengambil keputusan."
Apa langkah selanjutnya bagi Atletico?
Atlético Madrid kini harus menghadapi bursa transfer yang penuh gejolak di bawah kepemilikan baru Apollo, di mana pengeluaran sangat bergantung pada pendapatan yang dihasilkan. Alemany akan bekerja tanpa lelah dalam beberapa pekan mendatang untuk menyelesaikan proses hengkangnya para pemain dan mendatangkan pemain baru yang sangat dibutuhkan. Para penggemar dapat mengharapkan susunan pemain inti yang sangat berbeda saat skuad kembali berkumpul untuk pramusim, seiring upaya klub untuk memulai era baru yang sangat kompetitif.