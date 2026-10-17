Atletico sangat terkesan dengan David sejak kedatangannya sebagai pemain pinjaman dari Juventus pada bursa transfer musim panas. Klub Spanyol itu sudah berencana mempermanenkan statusnya pada akhir musim 2026-27.

Relevomelaporkan bahwa Atletico telah menyisihkan €25 juta dalam anggaran tahun depan untuk mengikat pemain timnas Kanada itu dengan kontrak permanen. Keputusan yang diambil sejak dini tersebut menyusul dampak langsung yang diberikan sang penyerang di bawah asuhan Diego Simeone.

David bergabung dengan Atletico untuk mencari awal baru setelah menjalani satu musim yang sulit di Serie A. Adaptasinya yang cepat terhadap sepakbola Spanyol meyakinkan petinggi klub untuk segera memastikan masa depannya dalam jangka panjang.