Getty Images Sport
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Atletico Madrid berencana merekrut Jonathan David, pemain pinjaman dari Juventus, secara permanen dengan biaya €25 juta
Atletico incar kesepakatan permanen untuk David
Atletico sangat terkesan dengan David sejak kedatangannya sebagai pemain pinjaman dari Juventus pada bursa transfer musim panas. Klub Spanyol itu sudah berencana mempermanenkan statusnya pada akhir musim 2026-27.
Relevomelaporkan bahwa Atletico telah menyisihkan €25 juta dalam anggaran tahun depan untuk mengikat pemain timnas Kanada itu dengan kontrak permanen. Keputusan yang diambil sejak dini tersebut menyusul dampak langsung yang diberikan sang penyerang di bawah asuhan Diego Simeone.
David bergabung dengan Atletico untuk mencari awal baru setelah menjalani satu musim yang sulit di Serie A. Adaptasinya yang cepat terhadap sepakbola Spanyol meyakinkan petinggi klub untuk segera memastikan masa depannya dalam jangka panjang.
- Getty Images Sport
Melampaui catatannya di Serie A
Penyerang berusia 26 tahun itu mengawali kiprahnya di Spanyol dengan luar biasa. Ia berkontribusi dalam terciptanya gol di setiap pertandingan Liga yang telah dimainkannya sejauh ini, dengan torehan tiga gol dan dua assist dalam empat penampilan pertamanya di liga bersama klub tersebut.
Catatan impresif itu sangat bertolak belakang dengan sulitnya musim debut David di Turin. Setelah bergabung dengan Juventus melalui transfer gratis dari Lille, ia membutuhkan 19 penampilan untuk mencatatkan total lima gol dan assist.
Meski menutup satu-satunya musimnya di Serie A dengan enam gol dan empat assist, ia kesulitan memenuhi ekspektasi. Performa apiknya di Madrid menunjukkan bahwa ia dengan cepat menemukan kembali ketajamannya di depan gawang.
Rencana keuangan sudah disiapkan
Atletico mendapatkan David dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai €25 juta saat bernegosiasi dengan Juventus pada musim panas. Laporan yang sama menyebutkan bahwa klub tersebut telah mengalokasikan jumlah itu dalam perencanaan keuangan mereka untuk masa mendatang.
Atletico masih mungkin berupaya menegosiasikan harga yang lebih rendah dengan Juventus sebelum mengaktifkan klausul tersebut. Namun, klub Spanyol itu siap membayar harga penuh jika diperlukan untuk menuntaskan kesepakatan.
Juventus mengizinkan penyerang itu pergi setelah hanya satu musim ketika menjadi jelas bahwa ia tidak masuk dalam rencana utama mereka. Kesepakatan permanen dengan nilai €25 juta akan memungkinkan semua pihak menyelesaikan persoalan masa depannya dengan lancar.
- AFP
Musim krusial menanti
David akan berusaha mempertahankan produktivitasnya yang luar biasa saat Atletico berlaga di kompetisi domestik dan Eropa musim ini. Jika terus tampil gemilang, ia akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai sosok penting dalam skuad.
Jika performa apiknya berlanjut, Atletico akan berupaya merampungkan formalitas transfer dengan Juventus jauh sebelum tenggat waktu musim panas. Untuk saat ini, sang penyerang tetap fokus mengembangkan awal kiprahnya yang kuat di Liga.
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