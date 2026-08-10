Pendekatan dari Atleti bisa menjadi katalis yang memicu perang penawaran, terutama dengan klub-klub besar Premier League yang memantau situasi ini dengan saksama. Belakangan terungkap bahwa Arsenal akan menyaingi Liverpool untuk mendapatkan winger yang diminati tersebut, karena kedua klub Inggris itu ingin menambah kedalaman dan kualitas di sektor sayap masing-masing. Dengan Atleti kini mulai menunjukkan langkahnya, Arsenal dan Liverpool mungkin terpaksa mempercepat rencana mereka sendiri agar tidak kehilangan pemain muda itu.

Bagi Arsenal, Fernandez-Pardo merupakan tambahan berpotensi tinggi lainnya untuk skuad yang sudah mendapat investasi signifikan di area sayap pada musim panas ini. Sementara itu, Liverpool dikabarkan juga ingin menambah dorongan baru pada lini serang mereka di bawah struktur manajemen baru.