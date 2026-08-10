AFP
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Atletico Madrid ajukan tawaran €35 juta untuk bintang Lille Matias Fernandez-Pardo saat minat dari Premier League kian meningkat
Atleti bergerak untuk merekrut bintang muda Belgia
Simeone tampaknya akan memperkuat opsi serangnya di Metropolitano karena Atletico telah mengajukan tawaran pembuka untuk Fernandez-Pardo. Raksasa Spanyol itu telah mengajukan penawaran yang diperkirakan berada di kisaran €35 juta untuk penyerang internasional Belgia berusia 21 tahun tersebut, menurut L’Equipe. Meski proposal itu merupakan investasi besar bagi Atletico, laporan di Prancis menyebut klub Ligue 1 tersebut belum siap menyetujui penjualan pada nilai tersebut untuk saat ini. Tawaran itu belum ditolak mentah-mentah, tetapi presiden Lille Olivier Letang diperkirakan akan bertahan untuk meminta valuasi yang lebih tinggi.
- AFP
Raksasa Premier League mempertimbangkan tawaran saingan
Pendekatan dari Atleti bisa menjadi katalis yang memicu perang penawaran, terutama dengan klub-klub besar Premier League yang memantau situasi ini dengan saksama. Belakangan terungkap bahwa Arsenal akan menyaingi Liverpool untuk mendapatkan winger yang diminati tersebut, karena kedua klub Inggris itu ingin menambah kedalaman dan kualitas di sektor sayap masing-masing. Dengan Atleti kini mulai menunjukkan langkahnya, Arsenal dan Liverpool mungkin terpaksa mempercepat rencana mereka sendiri agar tidak kehilangan pemain muda itu.
Bagi Arsenal, Fernandez-Pardo merupakan tambahan berpotensi tinggi lainnya untuk skuad yang sudah mendapat investasi signifikan di area sayap pada musim panas ini. Sementara itu, Liverpool dikabarkan juga ingin menambah dorongan baru pada lini serang mereka di bawah struktur manajemen baru.
Presiden Lille tetap teguh pada valuasinya
Meski tawaran resmi telah tiba di Stade Pierre-Mauroy, Letang tetap konsisten dalam sikap publiknya terkait pentingnya sang pemain bagi klub. Sebelum klub Spanyol itu bergerak, Letang menegaskan bahwa klub berniat mempertahankan pemain berusia 21 tahun tersebut, yang saat ini masih terikat kontrak hingga 2029.
Berbicara baru-baru ini tentang status sang pemain di dalam skuad, Letang menjelaskan dengan tegas niat klub untuk kampanye mendatang. "Kami mengandalkannya, dia tahu itu, dan kami sudah sangat jelas kepadanya," ujar sang presiden.
- Getty Images Sport
Bintang yang sedang naik daun di sepakbola Prancis
Kemunculan Fernandez-Pardo menuju sorotan berlangsung cepat, dengan penampilannya di Ligue 1 memunculkan perbandingan dengan sejumlah pemain sayap terbaik yang muncul dari kasta tertinggi Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuan teknisnya, dipadukan dengan kesiapan fisiknya untuk bersaing di level tertinggi Eropa, menjadikannya target utama para pemandu bakat di seluruh benua. Partisipasinya di Liga Champions UEFA semakin mendongkrak profilnya, memberinya panggung untuk menunjukkan bakatnya melawan lawan-lawan elite di panggung terbesar. Seiring tenggat waktu transfer semakin dekat, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan semakin memanas. Atletico telah mengambil langkah tegas pertama, tetapi dengan Arsenal dan Liverpool sama-sama membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang, saga ini masih jauh dari kata usai.
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