Setelah peluit akhir berbunyi, sang bek mengunggah lewat akun Instagram-nya untuk membagikan video Messi di bus tim bersama beberapa cuplikan yang mendokumentasikan momen-momen berkesan mereka bersama. Menyertai unggahan tersebut, ia menulis: "Betapa istimewanya bisa berbagi dengan atlet terhebat dalam sejarah. Kami kehilangan yang terhebat, kami akan merindukanmu seumur hidup kami, Leo."

Ia menutup pesannya dengan menambahkan: "Aku mencintaimu sepenuh hati!!!"