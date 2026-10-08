Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1080116626.jpgAPL
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Atlet terhebat dalam sejarah' - Lisandro Martinez tulis salam perpisahan emosional untuk Lionel Messi setelah penampilan terakhirnya bersama Argentina

L. Martinez
L. Messi
Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Friendlies
Manchester United
Premier League

Bek Manchester United Lisandro Martinez menyampaikan penghormatan yang tulus kepada Lionel Messi setelah penyerang legendaris itu menjalani penampilan internasional terakhirnya untuk Argentina. Pemain berusia 39 tahun itu mengakhiri karier gemilangnya bersama tim nasional dalam kemenangan emosional 3-0 atas Benin di Buenos Aires.

  • Penghormatan penuh haru untuk mengenang ikon yang telah tiada

    Bintang Old Trafford itu mengungkapkan kekaguman mendalam kepada rekan senegaranya tersebut saat sang playmaker ikonis itu secara resmi mengakhiri perjalanan internasionalnya pada Selasa. Bek tengah yang akrab disapa Licha itu masuk tak lama setelah turun minum untuk menggantikan Nicolas Otamendi dalam laga perayaan tersebut. Penampilan itu menjadi kali ke-30 bagi keduanya berbagi lapangan bersama Argentina, sebuah kemitraan yang ditandai dengan keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bek sampaikan tribut menyentuh hati di media sosial

    Setelah peluit akhir berbunyi, sang bek mengunggah lewat akun Instagram-nya untuk membagikan video Messi di bus tim bersama beberapa cuplikan yang mendokumentasikan momen-momen berkesan mereka bersama. Menyertai unggahan tersebut, ia menulis: "Betapa istimewanya bisa berbagi dengan atlet terhebat dalam sejarah. Kami kehilangan yang terhebat, kami akan merindukanmu seumur hidup kami, Leo."

    Ia menutup pesannya dengan menambahkan: "Aku mencintaimu sepenuh hati!!!"

  • Perjalanan bersejarah berakhir

    Pertandingan itu diwarnai piroteknik dan standing ovation pada menit ke-10 untuk menghormati nomor punggung ikonis tersebut. Sang kapten yang akan pergi menandai penampilan ke-208-nya dengan melepaskan penalti keras ke atap gawang, sehingga catatan golnya di level internasional bertambah menjadi 126. Otamendi dan Nico Paz juga mencetak gol untuk menutup malam yang berkesan melawan tim tamu asal Afrika itu.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bek yang kembali dipanggil tugas domestik

    Laga tersebut menutup jeda internasional selama tiga pekan bagi para pemain United yang membela tim nasional masing-masing. Fokus kini kembali ke urusan domestik saat Manchester United menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada Sabtu, 10 Oktober, dengan kick-off pukul 17.30 BST. Martinez diperkirakan akan langsung kembali mengisi jantung pertahanan Michael Carrick untuk laga Premier League tersebut.