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'Atlet terhebat dalam sejarah' - Lisandro Martinez tulis salam perpisahan emosional untuk Lionel Messi setelah penampilan terakhirnya bersama Argentina
Penghormatan penuh haru untuk mengenang ikon yang telah tiada
Bintang Old Trafford itu mengungkapkan kekaguman mendalam kepada rekan senegaranya tersebut saat sang playmaker ikonis itu secara resmi mengakhiri perjalanan internasionalnya pada Selasa. Bek tengah yang akrab disapa Licha itu masuk tak lama setelah turun minum untuk menggantikan Nicolas Otamendi dalam laga perayaan tersebut. Penampilan itu menjadi kali ke-30 bagi keduanya berbagi lapangan bersama Argentina, sebuah kemitraan yang ditandai dengan keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
- Getty Images Sport
Bek sampaikan tribut menyentuh hati di media sosial
Setelah peluit akhir berbunyi, sang bek mengunggah lewat akun Instagram-nya untuk membagikan video Messi di bus tim bersama beberapa cuplikan yang mendokumentasikan momen-momen berkesan mereka bersama. Menyertai unggahan tersebut, ia menulis: "Betapa istimewanya bisa berbagi dengan atlet terhebat dalam sejarah. Kami kehilangan yang terhebat, kami akan merindukanmu seumur hidup kami, Leo."
Ia menutup pesannya dengan menambahkan: "Aku mencintaimu sepenuh hati!!!"
Perjalanan bersejarah berakhir
Pertandingan itu diwarnai piroteknik dan standing ovation pada menit ke-10 untuk menghormati nomor punggung ikonis tersebut. Sang kapten yang akan pergi menandai penampilan ke-208-nya dengan melepaskan penalti keras ke atap gawang, sehingga catatan golnya di level internasional bertambah menjadi 126. Otamendi dan Nico Paz juga mencetak gol untuk menutup malam yang berkesan melawan tim tamu asal Afrika itu.
- Getty Images Sport
Bek yang kembali dipanggil tugas domestik
Laga tersebut menutup jeda internasional selama tiga pekan bagi para pemain United yang membela tim nasional masing-masing. Fokus kini kembali ke urusan domestik saat Manchester United menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada Sabtu, 10 Oktober, dengan kick-off pukul 17.30 BST. Martinez diperkirakan akan langsung kembali mengisi jantung pertahanan Michael Carrick untuk laga Premier League tersebut.
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