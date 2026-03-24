Athletic Club sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan mantan pelatih Borussia Dortmund untuk menggantikan Ernesto Valverde

Menurut laporan Bild, Edin Terzic dikabarkan akan segera kembali ke bangku cadangan bersama klub La Liga, Athletic Club. Setelah meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas 2024, pelatih asal Jerman-Kroasia ini sempat bekerja sebagai komentator televisi untuk Amazon Prime dan RTL, namun kini ia tampaknya akan mengambil alih kendali di San Mames mulai Juli 2026.

Langkah ini diambil setelah presiden Athletic Club, Jon Uriarte, menyebut Terzic sebagai "solusi impian mutlak" untuk memimpin klub memasuki babak baru. Meskipun beberapa nama telah dikaitkan dengan posisi tersebut, negosiasi dengan mantan bos BVB ini telah berjalan pesat dalam beberapa hari terakhir, yang mengindikasikan bahwa kesepakatan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.



