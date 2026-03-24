Real Sociedad v Athletic Club - Copa Del Rey
Athletic Club sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan mantan pelatih Borussia Dortmund untuk menggantikan Ernesto Valverde

Athletic Club telah memulai pembicaraan lanjutan dengan mantan pelatih kepala Borussia Dortmund, Edin Terzic, terkait lowongan posisi manajer. Pria berusia 43 tahun itu merupakan kandidat utama untuk menggantikan Ernesto Valverde, yang baru-baru ini mengonfirmasi niatnya untuk mundur pada akhir musim ini.

  Terzic muncul sebagai pilihan utama

    Menurut laporan Bild, Edin Terzic dikabarkan akan segera kembali ke bangku cadangan bersama klub La Liga, Athletic Club. Setelah meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas 2024, pelatih asal Jerman-Kroasia ini sempat bekerja sebagai komentator televisi untuk Amazon Prime dan RTL, namun kini ia tampaknya akan mengambil alih kendali di San Mames mulai Juli 2026.

    Langkah ini diambil setelah presiden Athletic Club, Jon Uriarte, menyebut Terzic sebagai "solusi impian mutlak" untuk memimpin klub memasuki babak baru. Meskipun beberapa nama telah dikaitkan dengan posisi tersebut, negosiasi dengan mantan bos BVB ini telah berjalan pesat dalam beberapa hari terakhir, yang mengindikasikan bahwa kesepakatan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.


    Akhir era Valverde di Bilbao

    Lowongan di klub Basque tersebut muncul setelah Ernesto Valverde mengumumkan keputusannya untuk hengkang. Pelatih berusia 62 tahun itu, yang telah menjalani masa jabatan yang sangat sukses termasuk meraih gelar Copa del Rey pada 2024, membagikan pesan video singkat untuk memberi tahu para pendukung bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya, yang akan berakhir musim panas ini.

    Valverde telah memimpin tim sejak Juli 2022, memberikan stabilitas dan keunggulan taktis. Kepergiannya menandai berakhirnya siklus empat tahun yang signifikan, meninggalkan kekosongan besar yang diyakini oleh dewan direksi Athletic dapat diisi dengan sukses oleh Terzic berkat pendekatan taktis modern dan kepribadiannya.


  Ambisi Eropa dan klasemen saat ini

    Terzic berpotensi langsung memimpin timnya di kompetisi Eropa begitu tiba di Spanyol. Athletic Club saat ini berada di peringkat ke-9 La Liga, namun tetap berpeluang kuat untuk merebut tiket ke kompetisi Eropa. Mereka hanya tertinggal tiga poin dari Celta Vigo yang berada di peringkat keenam dengan sembilan pertandingan tersisa, sementara Real Betis di peringkat kelima hanya terpaut enam poin.

    Jika klub berhasil finis di enam atau tujuh besar, Terzic akan memimpin The Lions ke Liga Europa atau Liga Konferensi.

    Prospek ini semakin memperkuat alasan penunjukannya, karena dewan direksi mencari manajer dengan pengalaman teruji di panggung Eropa menyusul prestasi Terzic baru-baru ini di Liga Champions.


    Rekam jejak yang terbukti di Dortmund

    Terzic memiliki riwayat karier yang ditandai dengan kesuksesan di bawah tekanan tinggi di Westfalenstadion. Setelah menjabat sebagai asisten pelatih pada 2018 hingga 2020, ia mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala sementara dan membawa Dortmund meraih gelar DFB-Pokal pada 2021. Setelah menjabat sebagai direktur teknis, ia kembali ke bangku pelatih pada 2022 dan berhasil membawa klub tersebut ke final Liga Champions 2024 di Wembley.

