Athletic Club mengonfirmasi bahwa pelatih Ernesto Valverde akan hengkang setelah empat tahun, sementara klub La Liga tersebut mengincar mantan pelatih Borussia Dortmund untuk menggantikannya

Berita tersebut cukup mengejutkan, datang tepat sebelum jeda internasional, namun keputusan untuk hengkang secara keseluruhan mungkin sudah bisa diprediksi oleh para penggemar. Valverde terus-menerus mengelak dari pertanyaan mengenai masa depannya dalam konferensi pers belakangan ini, dan secara historis, masa jabatan empat tahun telah terbukti menjadi batas masa kepelatihannya. Valverde berbicara langsung kepada para pendukung dalam video pengumuman tersebut, menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada tugas yang sedang dijalani.

"Penampilan ini untuk mengumumkan bahwa musim depan saya tidak akan menjadi pelatih Athletic," kata klub tersebut. "Ini adalah keputusan yang telah saya pertimbangkan sejak lama, dan yang juga telah saya diskusikan dengan Klub. Saya ingin membagikannya kepada Anda. Pada saat yang sama, saya ingin menekankan bahwa kami masih memiliki sepuluh pertandingan liga penting yang tersisa, dimulai Minggu ini melawan Betis. Sepuluh pertandingan di mana kami ingin mencapai tujuan kami, di mana kami memiliki banyak hal yang bisa diraih, di mana kami akan memberikan segalanya, dan yang, tanpa ragu, jika kita semua bersatu, kita bisa mencapainya, tanpa ragu." Athletic menggemakan perasaan tersebut dalam pesan perpisahan mereka sendiri. "Masih ada sepuluh pertandingan tersisa di mana kami memiliki begitu banyak hal yang bisa diraih. Perpisahan yang layak masih menanti, manajer."