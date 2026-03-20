Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Athletic Club mengonfirmasi bahwa pelatih Ernesto Valverde akan hengkang setelah empat tahun, sementara klub La Liga tersebut mengincar mantan pelatih Borussia Dortmund untuk menggantikannya
Pesan perpisahan Valverde
Berita tersebut cukup mengejutkan, datang tepat sebelum jeda internasional, namun keputusan untuk hengkang secara keseluruhan mungkin sudah bisa diprediksi oleh para penggemar. Valverde terus-menerus mengelak dari pertanyaan mengenai masa depannya dalam konferensi pers belakangan ini, dan secara historis, masa jabatan empat tahun telah terbukti menjadi batas masa kepelatihannya. Valverde berbicara langsung kepada para pendukung dalam video pengumuman tersebut, menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada tugas yang sedang dijalani.
"Penampilan ini untuk mengumumkan bahwa musim depan saya tidak akan menjadi pelatih Athletic," kata klub tersebut. "Ini adalah keputusan yang telah saya pertimbangkan sejak lama, dan yang juga telah saya diskusikan dengan Klub. Saya ingin membagikannya kepada Anda. Pada saat yang sama, saya ingin menekankan bahwa kami masih memiliki sepuluh pertandingan liga penting yang tersisa, dimulai Minggu ini melawan Betis. Sepuluh pertandingan di mana kami ingin mencapai tujuan kami, di mana kami memiliki banyak hal yang bisa diraih, di mana kami akan memberikan segalanya, dan yang, tanpa ragu, jika kita semua bersatu, kita bisa mencapainya, tanpa ragu." Athletic menggemakan perasaan tersebut dalam pesan perpisahan mereka sendiri. "Masih ada sepuluh pertandingan tersisa di mana kami memiliki begitu banyak hal yang bisa diraih. Perpisahan yang layak masih menanti, manajer."
Sosok legendaris di San Mames
Ini adalah masa jabatan ketiga Valverde sebagai pelatih The Lions, setelah sebelumnya menangani klub tersebut pada periode 2003-05 dan 2013-17, dan ia akan mencapai angka 495 pertandingan sebagai pelatih saat Athletic menghadapi Real Betis pada hari Minggu, sebuah angka yang menjadikannya pelatih dengan jumlah pertandingan terbanyak dalam sejarah klub. Ia kini hanya selangkah lagi dari pencapaian luar biasa 500 pertandingan. Koleksi trofinya mencakup Piala Super 2015-16 dan Copa del Rey 2023-24, di mana trofi terakhir memungkinkan para pendukung Athletic untuk menggelar La Gabarra, parade perahu terkenal di sepanjang Sungai Nervion, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Ia juga membawa tim lolos ke Liga Champions dua kali selama masa jabatannya yang kedua. Sebelum berkarier sebagai manajer, Valverde menghabiskan enam musim di Athletic sebagai pemain antara tahun 1990 dan 1996, dengan mencatatkan 188 penampilan dan mencetak 50 gol. Ia, tanpa diragukan lagi, adalah legenda klub.
Terzic muncul sebagai kandidat terdepan
Direktur olahraga Athletic, Mikel Gonzalez, beberapa hari terakhir ini mengisyaratkan bahwa pembicaraan dengan Valverde mengenai masa depannya akan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang, dan presiden Jon Uriarte dilaporkan telah mengerahkan segala upaya untuk meyakinkan sang pelatih agar tetap bertahan. Upaya-upaya tersebut pada akhirnya tidak membuahkan hasil, dan kini perhatian beralih ke pencarian penggantinya. Beberapa nama masuk dalam pertimbangan. Andoni Iraola, pelatih kepala Bournemouth yang telah tampil sangat mengesankan di Liga Premier dan memiliki identitas Basque yang sama dengan Athletic, dianggap sangat cocok. Inigo Perez adalah opsi lainnya. Namun, AS melaporkan bahwa kandidat pilihan utama Uriarte saat ini adalah Edin Terzic, pelatih asal Jerman berusia 43 tahun yang membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions pada 2024, di mana mereka dikalahkan oleh Real Madrid. Terzic memenangkan Piala Jerman bersama Dortmund dan pernah bekerja di bawah beberapa pelatih terkemuka di dunia sepak bola, termasuk Jurgen Klopp, Slaven Bilic, dan Lucien Favre.
Fokus Athletic pada tahap akhir
Athletic sedang berjuang memperebutkan tiket ke Liga Konferensi yang diraih dengan finis di peringkat kelima atau keenam La Liga, dan masih tersisa sepuluh pertandingan bagi mereka untuk mengamankan posisi tersebut. Posisi Valverde di klub membuat perpisahannya di akhir musim kemungkinan besar akan menjadi momen yang istimewa, namun untuk saat ini, ia telah menegaskan bahwa sepak bola tetap menjadi prioritas utama. Jika Athletic berhasil mengamankan tempat di kompetisi Eropa musim depan, perayaan di akhir musim ini akan semakin meriah.
