Getty Images Sport
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Athletic Bilbao samai rekor pertahanan yang tidak diinginkan setelah kalah 3-1 dari Sevilla pada laga pembuka La Liga
Awal yang buruk di San Mames
Athletic Bilbaomengalami awal yang sulit di musim baru La Liga setelah kalah 3-1 dari Sevilla di San Mames. Pertandingan berubah menjadi bencana sejak awal ketika bek Yuri Berchiche menerima kartu merah langsung hanya setelah 11 menit. Dipaksa bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari 80 menit, tim asuhan Edin Terzic kesulitan membendung serangan Sevilla yang terus-menerus. Kesalahan individu terbukti mahal karena Athletic Bilbao langsung menyamai catatan defensif negatif dari musim sebelumnya.
- Getty Images Sport
Kerapuhan lini pertahanan terungkap
Musim lalu, Athletic hanya kebobolan tiga gol di kandang dalam satu kesempatan, saat kalah 3-0 dari Real Madrid. Soliditas pertahanan itu kini cepat menguap, dengan Sevilla tiga kali membobol gawang Unai Simón lewat gol Oso, Chidera Ejuke, dan Isaac Romero. Memperparah kartu merah dini tersebut adalah sejumlah kesalahan krusial, termasuk pelanggaran yang dilakukan Aitor Paredes, hilangnya konsentrasi Simón pada gol pembuka, dan backheel sial Jesus Areso yang berujung pada gol ketiga. Terzic menghadapi tugas mendesak untuk mengembalikan pertahanan rapat yang membuat Simón memenangi Trofi Zamora pada 2023-24 dan menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit pada 2024-25.
Kekhawatiran di lini pertahanan yang kian meningkat
Kolaps pada laga pembuka itu mencerminkan kerentanan pertahanan yang mengkhawatirkan dan menghantui Athletic sepanjang musim 2025-26, ketika mereka kebobolan 58 gol, catatan pertahanan terburuk kelima di divisi tersebut. Meski Aitor Paredes sempat memperkecil ketertinggalan pada babak kedua, kerusakan sudah terlanjur terjadi. Terzic harus segera membenahi kelemahan struktural ini jika klub Basque itu ingin menemukan kembali daya tahan yang dulu membuat San Mamés menjadi benteng yang tak tertembus.
- Ricardo Larreina Amador
Laga tandang yang berat ke Barcelona berikutnya
Kelegaan tidak akan datang dengan mudah karena Athletic menghadapi perubahan cepat dan berat lewat lawatan untuk menghadapi Barcelona pada Kamis. Barcelona menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah membantai Elche 5-0 pada pertandingan pembuka mereka, menegaskan tajamnya lini serang yang diperkuat Raphinha, Lamine Yamal, dan Dani Olmo, yang musim lalu rata-rata mencetak 2,5 gol per pertandingan. Dengan Athletic hanya mampu mencatat segelintir nirbobol musim lalu, tim Terzic yang terkuras dan babak belur menghadapi ujian besar untuk menghentikan laju penurunan momentum mereka di awal musim.
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