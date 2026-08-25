Getty Images Sport
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Athletic Bilbao menyamai rekor pertahanan yang tidak diinginkan setelah kalah 3-1 dari Sevilla pada laga pembuka La Liga
Awal yang buruk di San Mames
Athletic Bilbaomengalami awal yang sulit pada musim baru La Liga setelah kalah 3-1 dari Sevilla di San Mames. Laga berubah menjadi bencana sejak awal ketika bek Yuri Berchiche menerima kartu merah langsung setelah baru 11 menit. Dipaksa bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari 80 menit, tim asuhan Edin Terzic kesulitan membendung serangan Sevilla yang terus menekan. Kesalahan individu terbukti mahal karena Athletic Bilbao langsung menyamai catatan negatif di lini pertahanan dari kampanye sebelumnya.
- Getty Images Sport
Kerapuhan lini belakang terungkap
Musim lalu, Athletic hanya kebobolan tiga gol di kandang pada satu kesempatan, yakni saat kalah 3-0 dari Real Madrid. Soliditas lini belakang itu kini cepat menguap, dengan Sevilla tiga kali membobol gawang Unai Simón berkat gol dari Oso, Chidera Ejuke, dan Isaac Romero. Kartu merah di awal laga itu diperparah oleh kesalahan-kesalahan krusial, termasuk pelanggaran yang dilakukan Aitor Paredes, hilangnya konsentrasi Simón pada gol pembuka, dan backheel sial Jesus Areso yang berujung pada gol ketiga. Terzic menghadapi tugas mendesak untuk mengembalikan pertahanan rapat yang membuat Simón memenangi Trofi Zamora pada 2023-24 dan menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit pada 2024-25.
Kekhawatiran pertahanan yang meningkat
Kolaps pada laga pembuka itu menggemakan kerentanan pertahanan yang mengkhawatirkan dan menghantui Athletic sepanjang musim 2025-26, ketika mereka kebobolan 58 gol, catatan pertahanan terburuk kelima di divisi tersebut. Meski Aitor Paredes sempat memperkecil ketertinggalan pada babak kedua, kerusakan sudah terlanjur terjadi. Terzic harus segera membenahi kelemahan struktural ini jika klub Basque itu ingin menemukan kembali ketangguhan yang pernah menjadikan San Mamés sebagai benteng yang tak tertembus.
- Ricardo Larreina Amador
Laga tandang berat ke Barcelona selanjutnya
Kelegaan tidak akan datang dengan mudah karena Athletic menghadapi perubahan cepat dan berat lewat lawatan untuk menghadapi Barcelona pada Kamis. Barcelona menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah membantai Elche 5-0 pada pertandingan pembuka mereka, menegaskan ketajaman lini serang yang diperkuat Raphinha, Lamine Yamal, dan Dani Olmo, yang musim lalu rata-rata mencetak 2,5 gol per pertandingan. Dengan Athletic musim lalu hanya mampu mencatat segelintir nirbobol, tim Terzic yang terkuras dan babak belur menghadapi ujian sangat besar untuk menghentikan penurunan momentum mereka di awal musim.
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