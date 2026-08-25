Kelegaan tidak akan datang dengan mudah karena Athletic menghadapi perubahan cepat dan berat lewat lawatan untuk menghadapi Barcelona pada Kamis. Barcelona menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah membantai Elche 5-0 pada pertandingan pembuka mereka, menegaskan ketajaman lini serang yang diperkuat Raphinha, Lamine Yamal, dan Dani Olmo, yang musim lalu rata-rata mencetak 2,5 gol per pertandingan. Dengan Athletic musim lalu hanya mampu mencatat segelintir nirbobol, tim Terzic yang terkuras dan babak belur menghadapi ujian sangat besar untuk menghentikan penurunan momentum mereka di awal musim.