Karena tiga dari enam penendang penalti asal Jerman—yakni Kai Havertz, Nick Woltemade, dan Jonathan Tah—gagal mencetak gol dari titik penalti, kegagalan bersejarah di babak sistem gugur pertama pun tak terelakkan. Meskipun pelatih tim nasional, para pemain, dan para pakar secara serempak tidak menyalahkan para penendang yang gagal tersebut, sebuah momen singkat yang terekam di televisi selama adu penalti di lingkaran tengah menimbulkan sejumlah pertanyaan.
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"Atau Leon, bagaimana denganmu?" Bintang Bayern, Goretzka, tampaknya menghindar dari tanggung jawab saat drama tendangan penalti melawan Paraguay
Setelah dua tendangan penalti pertama yang gagal, tim Jerman sudah berada dalam posisi terdesak, sebelum tendangan penalti pertama Paraguay yang meleset kembali membangkitkan harapan. Setelah perayaan singkat di lingkaran tengah, kapten Joshua Kimmich—yang dengan percaya diri berhasil mencetak gol pada percobaannya sendiri sebagai penendang kedua Jerman—mengambil alih kendali.
Kapten tersebut memeriksa satu per satu pemain yang tersisa untuk menentukan urutan selanjutnya. Melalui mikrofon yang terpasang pada kamera yang disebut “Spidercam”, kata-kata Kimmich terdengar jelas dalam siaran TV.
“Nene nomor delapan?” tanya Kimmich kepada seluruh pemain dan menunjuk Nathaniel Brown, yang mengangguk, sebagai calon penendang kedelapan. Segera setelah itu, sang kapten berpaling kepada Leon Goretzka yang berpengalaman dan bertanya: “Atau Leon, kamu?”
Namun, pemain veteran berusia 31 tahun itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesiapan pada saat itu. Sebaliknya, Goretzka sebentar mengembungkan pipinya dan sepertinya menggelengkan kepala untuk menolaknya.
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Tah belum pernah mengeksekusi tendangan penalti
Kimmich tampaknya menafsirkan reaksi Goretzka dengan sangat jelas. Setelah jeda sejenak, sang kapten menunjuk ke arah gelandang tersebut dan menempatkannya di peringkat kesembilan dengan tegas, tepat di belakang bek kiri Brown. Segera setelah itu, Kimmich memberikan nomor punggung sepuluh kepada bek tengah Waldemar Anton.
Meskipun Goretzka tidak dikenal sebagai spesialis tendangan penalti sepanjang kariernya dan sejauh ini hanya sekali mengambil tendangan penalti di level profesional, yaitu pada tahun 2017 saat membela FC Schalke 04, posisinya sebagai yang ketiga dari bawah dalam urutan penendang tetap mengejutkan. Terlebih lagi, pencalonan penendang lainnya mengandung risiko yang cukup besar: Penendang keenam yang pada akhirnya menjadi penentu, Tah, belum pernah menendang penalti sepanjang kariernya. Brown pun, yang baru menjalani pertandingan internasional kedelapannya saat melawan Paraguay, sama sekali tidak memiliki pengalaman menendang penalti.
Goretzka tidak ingin mengambil tendangan penalti
Selain itu, penyerang Woltemade pun memasuki laga melawan Paraguay tanpa kepercayaan diri yang memadai, setelah menjalani paruh kedua musim yang kurang memuaskan di Inggris dan tanpa sempat bermain satu menit pun di babak penyisihan grup Piala Dunia.
Alasan mengapa Goretzka yang berpengalaman tidak merasa siap pada fase kritis ini tetap tidak jelas bahkan setelah peluit akhir dibunyikan. Namun, kejadian ini bertolak belakang dengan standar yang ia tetapkan sendiri: Masih pada musim gugur lalu, gelandang tersebut secara terbuka menegaskan peran kepemimpinannya dan menekankan bahwa ia ingin melibatkan banyak pemain muda dalam skuad DFB, membagikan pengalamannya kepada mereka, dan menjadi teladan bagi mereka.