Setelah dua tendangan penalti pertama yang gagal, tim Jerman sudah berada dalam posisi terdesak, sebelum tendangan penalti pertama Paraguay yang meleset kembali membangkitkan harapan. Setelah perayaan singkat di lingkaran tengah, kapten Joshua Kimmich—yang dengan percaya diri berhasil mencetak gol pada percobaannya sendiri sebagai penendang kedua Jerman—mengambil alih kendali.

Kapten tersebut memeriksa satu per satu pemain yang tersisa untuk menentukan urutan selanjutnya. Melalui mikrofon yang terpasang pada kamera yang disebut “Spidercam”, kata-kata Kimmich terdengar jelas dalam siaran TV.

“Nene nomor delapan?” tanya Kimmich kepada seluruh pemain dan menunjuk Nathaniel Brown, yang mengangguk, sebagai calon penendang kedelapan. Segera setelah itu, sang kapten berpaling kepada Leon Goretzka yang berpengalaman dan bertanya: “Atau Leon, kamu?”

Namun, pemain veteran berusia 31 tahun itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesiapan pada saat itu. Sebaliknya, Goretzka sebentar mengembungkan pipinya dan sepertinya menggelengkan kepala untuk menolaknya.