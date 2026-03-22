Atalanta, Zappacosta sudah cukup: 1-0 atas Verona, Palladino kini terpaut 7 poin dari zona Liga Champions

Pertandingan ke-30 Serie A
Atalanta-Verona 1-0
Pencetak gol: 37' Zappacosta (A).
Kembali meraih kemenangan di liga setelah tiga pertandingan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, serta setelah tersingkir secara mengejutkan di babak 16 besar Liga Champions oleh Bayern Munich: Atalanta asuhan Raffaele Palladino berhasil menyelesaikan misinya, menang 1-0 berkat gol Zappacosta pada menit ke-15 di New Balance Arena, Bergamo, meraih tiga poin, dan masih memelihara harapan untuk mencapai empat besar, kini tertinggal 7 poin dari Como, dalam laga pekanke-30 Serie A melawan Verona asuhan Paolo Sammarco, yang kini dalam kondisi putus asa, berada di posisi kedua dari bawah, dan tertinggal 9 poin dari zona aman.