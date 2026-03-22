Atalanta, Zappacosta sudah cukup: 1-0 atas Verona, Palladino kini terpaut 7 poin dari zona Liga Champions

Ikuti bersama kami secara langsung pertandingan hari ke-30 Serie A.

Pertandingan ke-30 Serie A

Atalanta-Verona 1-0

Pencetak gol: 37' Zappacosta (A).


Kembali meraih kemenangan di liga setelah tiga pertandingan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, serta setelah tersingkir secara mengejutkan di babak 16 besar Liga Champions oleh Bayern Munich: Atalanta asuhan Raffaele Palladino berhasil menyelesaikan misinya, menang 1-0 berkat gol Zappacosta pada menit ke-15 di New Balance Arena, Bergamo, meraih tiga poin, dan masih memelihara harapan untuk mencapai empat besar, kini tertinggal 7 poin dari Como, dalam laga pekanke-30 Serie A melawan Verona asuhan Paolo Sammarco, yang kini dalam kondisi putus asa, berada di posisi kedua dari bawah, dan tertinggal 9 poin dari zona aman.


Berlangganan DAZN Temukan penawaran terbaik



  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    79' - Carnesecchi kembali menghalau serangan Orban; kali ini ia melakukan penyelamatan gemilang dengan melompat dan menepis tendangan pemain asal Nigeria itu.


    77' - Verona nyaris menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Orban menerima bola di kotak penalti dan dari posisi yang sangat bagus melepaskan tendangan keras dengan kaki kanan, namun bola melambung tinggi dan tidak mampu mengalahkan Carnesecchi.


    56' - Krstovic membentur mistar! Penyerang ini menerima umpan terobosan yang bagus dari De Ketelaere dan mencoba tendangan lob ke arah Montipò, bola menyentuh bagian atas mistar dan keluar.


    48' - Keajaiban Carnesecchi, atas umpan silang Belghali dari kiri: tidak menyentuh Bowie, intervensi luar biasa kiper Atalanta yang dengan gerakan cepat mengarahkan bola ke sudut.


    37' - ATALANTA UNGGUL, ZAPPACOSTA! Pemain sayap itu menguasai bola pantulan di tepi kotak penalti dan dengan tendangan kaki kiri melengkung rendah mengalahkan Montipò.


    18' - Peluang emas bagi Ederson! Zappacosta menerobos dari sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah, dan pemain Brasil itu digagalkan pada detik-detik terakhir saat hendak menyundul bola ke gawang kosong oleh Akpa Apro, yang melakukan penyelamatan luar biasa.

    • Iklan

  • RINCIAN PERTANDINGAN:

    Atalanta vs Verona 1-0

    Pencetak gol: 37' Zappacosta (A)


    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (dari menit 76' Hien); Zappacosta, de Roon (dari menit 89' Samardzic), Ederson (dari menit 63' Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (dari menit 76' Musah), Zalewski (dari menit 63' Raspadori); Krstovic. Pelatih: Palladino


    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (dari menit 86' Bernede), Gagliardini (dari menit 66' Al Musrati), Harroui (dari menit 66' Suslov), Frese (dari menit 46' Oyegoke); Bowie (dari menit 78 Sarr), Orban. Pelatih: Sammarco


    Kartu kuning: Edmundsson (V), Valentini (V), Gagliardini (V), Hien (A)

    Dikeluarkan:

    Wasit: Ayroldi

