Atalanta, Zappacosta sudah cukup: 1-0 atas Verona, Palladino kini terpaut 7 poin dari zona Liga Champions

79' - Carnesecchi kembali menghalau serangan Orban; kali ini ia melakukan penyelamatan gemilang dengan melompat dan menepis tendangan pemain asal Nigeria itu.





77' - Verona nyaris menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Orban menerima bola di kotak penalti dan dari posisi yang sangat bagus melepaskan tendangan keras dengan kaki kanan, namun bola melambung tinggi dan tidak mampu mengalahkan Carnesecchi.





56' - Krstovic membentur mistar! Penyerang ini menerima umpan terobosan yang bagus dari De Ketelaere dan mencoba tendangan lob ke arah Montipò, bola menyentuh bagian atas mistar dan keluar.





48' - Keajaiban Carnesecchi, atas umpan silang Belghali dari kiri: tidak menyentuh Bowie, intervensi luar biasa kiper Atalanta yang dengan gerakan cepat mengarahkan bola ke sudut.





37' - ATALANTA UNGGUL, ZAPPACOSTA! Pemain sayap itu menguasai bola pantulan di tepi kotak penalti dan dengan tendangan kaki kiri melengkung rendah mengalahkan Montipò.





18' - Peluang emas bagi Ederson! Zappacosta menerobos dari sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah, dan pemain Brasil itu digagalkan pada detik-detik terakhir saat hendak menyundul bola ke gawang kosong oleh Akpa Apro, yang melakukan penyelamatan luar biasa.