Atalanta gagal mempertahankan keunggulan dan harus berjuang keras hingga akhir pertandingan, namun berhasil meraih tiga poin berharga setelah mengalahkan Hellas berkat gol Zappacosta di babak pertama.
Atalanta vs Hellas Verona, penilaian pemain dari CM: Zappacosta tampil gemilang, De Roon mencatatkan namanya dalam sejarah Nerazzurri
ATALANTA
Carnesecchi 6,5: menyelamatkan gawangnya dalam dua kesempatan, dengan menepis tendangan Bowie terlebih dahulu, lalu Orban
Scalvini 6,5: menghentikan serangan tim lawan tanpa melakukan pelanggaran
Djimsiti 6,5: memberikan arahan kepada rekan-rekannya, berjuang hingga akhir
Kolasinac 6,5: berkorban beberapa kali untuk menjauhkan bahaya, terutama di babak kedua
(Hien 5,5 31’ babak kedua: masuk dan mendapat kartu kuning
Zappacosta 7,5: tendangan ajaibnya dengan kaki kiri dari luar kotak penalti sangat menentukan, penampilan hebat dalam mengantisipasi umpan silang dan pergerakan
De Roon 7: sang kapten dipuji karena masuk ke dalam sejarah dengan mencetak rekor penampilan terbanyak, 436, bersama Atalanta, melampaui Bellini yang terhenti di angka 435.
(Samardzic sv 43’ babak kedua)
Ederson 7: seorang penyerang yang sangat dirindukan, memiliki banyak ide bagus dan menerapkannya
(Pasalic 6 18’ babak kedua: membantu memberikan kesegaran saat tenaga mulai menipis)
Bernasconi 6: tumpang tindih dengan Zalewski tetapi memiliki ruang gerak yang lebih sedikit daripada pemain Polandia tersebut
De Ketelaere 6: kurang tajam, sedikit ide, kurang cemerlang
(Musah 6 31’ babak kedua: pengganti yang akan membantu dalam dua bulan ke depan
Zalewski 6,5: memberikan umpan-umpan berharga kepada Krstovic, terutama di babak pertama
(Raspadori 6 19’ babak kedua: siap menyusul Scamacca di timnas Italia
Krstovic 7: hanya kurang gol, yang ia sia-siakan di depan gawang pada babak kedua. Sayang
Pelatih: Palladino 6,5: dibutuhkan kemenangan, bahkan yang kotor sekalipun, untuk tetap bersaing dengan tim-tim besar menuju Eropa, dan ia mendapatkannya dengan pergantian pemain yang tepat
HELLAS VERONA
Montipò 6: kiper Hellas tak bisa berbuat apa-apa menghadapi tendangan diagonal Zappacosta, lalu berhasil menahan serangan
Nelsson 5,5: memulai dengan baik dalam menutup ruang, namun energinya cepat habis
Edmundsson 5,5: langsung mendapat kartu kuning, membuat penampilannya semakin sulit
Valentini 5: kegelisahan dan ketegangan akhirnya menguasai dirinya
Belghali 6,5: selalu memberikan ide-ide bagus dan tetap percaya hingga akhir untuk meraih hasil imbang
Akpa Akpro 6,5: berharga karena ide-idenya, menjadi lawan yang tangguh bagi Nerazzurri, juga tampil baik dalam duel-duel
(Bernede masuk pada menit ke-40 babak kedua)
Gagliardini 5,5: Disiul oleh penonton tuan rumah, ia tidak mampu bertahan tanpa melakukan pelanggaran; baik de Roon maupun Ederson berhasil menghalanginya
(Al-Musrati 6 21’ babak kedua: masuknya bagus, nyaris mencetak gol penyama kedudukan)
Harroui 6: melakukan tugasnya, pertandingan yang penuh fisik dan pengorbanan, bekerja keras dan keluar saat sudah kehabisan tenaga.
(Suslov 6 21’ babak kedua): jarang terlihat, terlalu jauh dari kotak penalti
Frese 5: memulai dengan buruk dan berakhir lebih buruk lagi, pada sore hari di Bergamo ia kurang menunjukkan semangat dan kualitas
(Oyegoke 6 1’ babak kedua): lebih meyakinkan daripada rekan setimnya, tapi itu tidak cukup
Bowie 5: gagal mencetak gol di depan gawang saat seharusnya tidak, kemudian Carnesecchi menebak arah bola
(Sarr 6 33’ babak kedua): mencoba
Orban 6: hingga akhir percaya pada hasil imbang dan memaksa Carnesecchi melakukan penyelamatan yang setara dengan gol, tapi bisa lebih memanfaatkan serangan balik yang menjadi andalannya.
Pelatih: Sammarco 5,5: kontribusi Sarr dan El-Musrati dibutuhkan lebih awal, kehilangan poin-poin penting untuk bertahan di liga meskipun tim belum terpuruk.