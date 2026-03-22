Atalanta vs Hellas Verona, penilaian pemain dari CM: Zappacosta tampil gemilang, De Roon mencatatkan namanya dalam sejarah Nerazzurri

Setelah sebulan, Atalanta kembali meraih kemenangan di Serie A

Atalanta gagal mempertahankan keunggulan dan harus berjuang keras hingga akhir pertandingan, namun berhasil meraih tiga poin berharga setelah mengalahkan Hellas berkat gol Zappacosta di babak pertama.

  • ATALANTA

    Carnesecchi 6,5: menyelamatkan gawangnya dalam dua kesempatan, dengan menepis tendangan Bowie terlebih dahulu, lalu Orban

    Scalvini 6,5: menghentikan serangan tim lawan tanpa melakukan pelanggaran

    Djimsiti 6,5: memberikan arahan kepada rekan-rekannya, berjuang hingga akhir

    Kolasinac 6,5: berkorban beberapa kali untuk menjauhkan bahaya, terutama di babak kedua

    (Hien 5,5 31’ babak kedua: masuk dan mendapat kartu kuning

    Zappacosta 7,5: tendangan ajaibnya dengan kaki kiri dari luar kotak penalti sangat menentukan, penampilan hebat dalam mengantisipasi umpan silang dan pergerakan

    De Roon 7: sang kapten dipuji karena masuk ke dalam sejarah dengan mencetak rekor penampilan terbanyak, 436, bersama Atalanta, melampaui Bellini yang terhenti di angka 435.

    (Samardzic sv 43’ babak kedua)

    Ederson 7: seorang penyerang yang sangat dirindukan, memiliki banyak ide bagus dan menerapkannya

    (Pasalic 6 18’ babak kedua: membantu memberikan kesegaran saat tenaga mulai menipis)

    Bernasconi 6: tumpang tindih dengan Zalewski tetapi memiliki ruang gerak yang lebih sedikit daripada pemain Polandia tersebut

    De Ketelaere 6: kurang tajam, sedikit ide, kurang cemerlang

    (Musah 6 31’ babak kedua: pengganti yang akan membantu dalam dua bulan ke depan

    Zalewski 6,5: memberikan umpan-umpan berharga kepada Krstovic, terutama di babak pertama

    (Raspadori 6 19’ babak kedua: siap menyusul Scamacca di timnas Italia

    Krstovic 7: hanya kurang gol, yang ia sia-siakan di depan gawang pada babak kedua. Sayang

    Pelatih: Palladino 6,5: dibutuhkan kemenangan, bahkan yang kotor sekalipun, untuk tetap bersaing dengan tim-tim besar menuju Eropa, dan ia mendapatkannya dengan pergantian pemain yang tepat

  • HELLAS VERONA

    Montipò 6: kiper Hellas tak bisa berbuat apa-apa menghadapi tendangan diagonal Zappacosta, lalu berhasil menahan serangan

    Nelsson 5,5: memulai dengan baik dalam menutup ruang, namun energinya cepat habis

    Edmundsson 5,5: langsung mendapat kartu kuning, membuat penampilannya semakin sulit

    Valentini 5: kegelisahan dan ketegangan akhirnya menguasai dirinya

    Belghali 6,5: selalu memberikan ide-ide bagus dan tetap percaya hingga akhir untuk meraih hasil imbang

    Akpa Akpro 6,5: berharga karena ide-idenya, menjadi lawan yang tangguh bagi Nerazzurri, juga tampil baik dalam duel-duel

    (Bernede masuk pada menit ke-40 babak kedua)

    Gagliardini 5,5: Disiul oleh penonton tuan rumah, ia tidak mampu bertahan tanpa melakukan pelanggaran; baik de Roon maupun Ederson berhasil menghalanginya

    (Al-Musrati 6 21’ babak kedua: masuknya bagus, nyaris mencetak gol penyama kedudukan)

    Harroui 6: melakukan tugasnya, pertandingan yang penuh fisik dan pengorbanan, bekerja keras dan keluar saat sudah kehabisan tenaga.

    (Suslov 6 21’ babak kedua): jarang terlihat, terlalu jauh dari kotak penalti

    Frese 5: memulai dengan buruk dan berakhir lebih buruk lagi, pada sore hari di Bergamo ia kurang menunjukkan semangat dan kualitas

    (Oyegoke 6 1’ babak kedua): lebih meyakinkan daripada rekan setimnya, tapi itu tidak cukup

    Bowie 5: gagal mencetak gol di depan gawang saat seharusnya tidak, kemudian Carnesecchi menebak arah bola

    (Sarr 6 33’ babak kedua): mencoba

    Orban 6: hingga akhir percaya pada hasil imbang dan memaksa Carnesecchi melakukan penyelamatan yang setara dengan gol, tapi bisa lebih memanfaatkan serangan balik yang menjadi andalannya.

    Pelatih: Sammarco 5,5: kontribusi Sarr dan El-Musrati dibutuhkan lebih awal, kehilangan poin-poin penting untuk bertahan di liga meskipun tim belum terpuruk.

