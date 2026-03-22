Atalanta vs Hellas Verona, penilaian pemain dari CM: Zappacosta tampil gemilang, De Roon mencatatkan namanya dalam sejarah Nerazzurri

Carnesecchi 6,5: menyelamatkan gawangnya dalam dua kesempatan, dengan menepis tendangan Bowie terlebih dahulu, lalu Orban

Scalvini 6,5: menghentikan serangan tim lawan tanpa melakukan pelanggaran

Djimsiti 6,5: memberikan arahan kepada rekan-rekannya, berjuang hingga akhir

Kolasinac 6,5: berkorban beberapa kali untuk menjauhkan bahaya, terutama di babak kedua

(Hien 5,5 31’ babak kedua: masuk dan mendapat kartu kuning

Zappacosta 7,5: tendangan ajaibnya dengan kaki kiri dari luar kotak penalti sangat menentukan, penampilan hebat dalam mengantisipasi umpan silang dan pergerakan

De Roon 7: sang kapten dipuji karena masuk ke dalam sejarah dengan mencetak rekor penampilan terbanyak, 436, bersama Atalanta, melampaui Bellini yang terhenti di angka 435.

(Samardzic sv 43’ babak kedua)

Ederson 7: seorang penyerang yang sangat dirindukan, memiliki banyak ide bagus dan menerapkannya

(Pasalic 6 18’ babak kedua: membantu memberikan kesegaran saat tenaga mulai menipis)

Bernasconi 6: tumpang tindih dengan Zalewski tetapi memiliki ruang gerak yang lebih sedikit daripada pemain Polandia tersebut

De Ketelaere 6: kurang tajam, sedikit ide, kurang cemerlang

(Musah 6 31’ babak kedua: pengganti yang akan membantu dalam dua bulan ke depan

Zalewski 6,5: memberikan umpan-umpan berharga kepada Krstovic, terutama di babak pertama

(Raspadori 6 19’ babak kedua: siap menyusul Scamacca di timnas Italia

Krstovic 7: hanya kurang gol, yang ia sia-siakan di depan gawang pada babak kedua. Sayang

Pelatih: Palladino 6,5: dibutuhkan kemenangan, bahkan yang kotor sekalipun, untuk tetap bersaing dengan tim-tim besar menuju Eropa, dan ia mendapatkannya dengan pergantian pemain yang tepat