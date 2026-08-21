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Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atalanta, Scalvini mengalami keseleo pergelangan kaki: buletin medis dan waktu pemulihan

Atalanta
Serie A
G. Scalvini

Bek itu mengalami cedera pada leg pertama babak kualifikasi Conference League

Seperti yang tertulis dalam buletin resmi Atalanta, "Pemain Giorgio Scalvini telah menjalani pemeriksaan instrumental, menyusul cedera yang dialaminya dalam pertandingan kemarin melawan Hapoel Tel-Aviv, yang menunjukkan adanya trauma keseleo pada pergelangan kaki kiri".


Pernyataan itu berlanjut: "Pemain tersebut telah memulai proses rehabilitasi dan kondisinya akan dievaluasi dari hari ke hari". Kami ingatkan bahwa Scalvini terpaksa mengangkat bendera putih pada menit ke-26 laga Kamis malam yang dimainkan di Bergamo melawan Hapoel Tel Aviv, pertandingan leg pertama babak kualifikasi Conference League, dan digantikan oleh Kristensen, yang baru saja datang dari Udinese.


  • Scalvini akan mencoba pulih untuk pekan depan, untuk laga leg kedua melawan tim Israel tersebut, sementara ia akan absen pada laga pembuka liga, yang pada Minggu akan mempertemukan Atalanta dengan Sassuolo di New Balance Stadium.

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