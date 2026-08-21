Atalanta, Scalvini mengalami keseleo pergelangan kaki: buletin medis dan waktu pemulihan

Seperti yang tertulis dalam buletin resmi Atalanta, "Pemain Giorgio Scalvini telah menjalani pemeriksaan instrumental, menyusul cedera yang dialaminya dalam pertandingan kemarin melawan Hapoel Tel-Aviv, yang menunjukkan adanya trauma keseleo pada pergelangan kaki kiri".





Pernyataan itu berlanjut: "Pemain tersebut telah memulai proses rehabilitasi dan kondisinya akan dievaluasi dari hari ke hari". Kami ingatkan bahwa Scalvini terpaksa mengangkat bendera putih pada menit ke-26 laga Kamis malam yang dimainkan di Bergamo melawan Hapoel Tel Aviv, pertandingan leg pertama babak kualifikasi Conference League, dan digantikan oleh Kristensen, yang baru saja datang dari Udinese.



