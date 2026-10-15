Setelah kemenangan Atalanta atas Pafos di Conference League, Maurizio Sarri berbicara kepada Sky.





"Kami mengawali pertandingan dengan baik dan, berbeda dari laga melawan Venezia, kami mendapat sangat banyak peluang. Malam ini kami lebih tepat memilih kapan harus bermain langsung dan kapan harus mengalirkan bola. Kami praktis tidak memberi lawan peluang apa pun, kecuali satu peluang di akhir laga yang berujung gol. Saya menyesal kami kebobolan. Perbedaan kualitas terlihat karena kami bermain bagus. Dalam pertandingan seperti ini, selalu ada risiko perbedaan itu tidak terlihat, apalagi Pafos hanya kalah 3-2 dari Fiorentina lewat gol di akhir laga. Jadi, ini bukan urusan yang mudah. Tim bermain baik. Dalam dua pertandingan ini, kami meningkatkan kemampuan menciptakan ancaman secara signifikan dan sekarang kami juga harus menemukan keseimbangan serta soliditas."





"Terlalu banyak cedera? Ajukan keluhan kepada Lega, UEFA, FIFA... Jumlahnya terlalu banyak bagi semua tim, bukan hanya kami. Kami harus menjalani jadwal yang tidak masuk akal beserta segala konsekuensinya. Saya membaca tentang beberapa kejadian serupa dalam tiga hari pertandingan Eropa ini, jadi sayangnya itu risiko yang harus dihadapi. Selain itu, ketika para pemain kembali dari tim nasional, ada risiko lain: Scalvini cedera tak lama setelah kembali dari tim nasional dan Raspadori juga pulang dari tim nasional dalam kondisi kurang fit. Seperti itulah jadwalnya, dan yang sangat membuat saya heran adalah Asosiasi Pesepak Bola tidak mengatakan apa-apa."





"Di sini cukup mudah untuk bekerja: klub ini bisa menjadi teladan. Setidaknya, saya belum pernah menemui situasi seperti ini. Tentu saja, tim ini sudah bertahun-tahun memainkan sepakbola yang sama sekali berbeda, jadi kesulitannya bisa berkaitan dengan hal itu. Namun, para pemain mau berusaha dan mereka terus berkembang. Saya berharap kami masih punya banyak ruang untuk berkembang: sejujurnya saya tidak tahu sejauh mana kami bisa melangkah pada tahun pertama, tetapi dalam jangka menengah kami menargetkan untuk mencapai posisi yang cukup tinggi."