Atalanta yang baru di bawah kepemimpinan Maurizio Sarri dan Cristiano Giuntoli bersiap untuk menyelesaikan transfer pertama mereka musim panas ini. Menurut laporan Sky Sport, klub Nerazzurri optimis dapat menyelesaikan kedatangan gelandang Gianluca Gaetano dari Cagliari dalam beberapa jam ke depan, yang disebut oleh mantan pelatih Lazio tersebut sebagai target prioritas untuk posisi pengatur serangan.
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Atalanta, rekrutan pertama Sarri semakin dekat: telah tercapai kesepakatan dengan Cagliari dengan harga murah untuk Gaetano, berikut ini harganya
LANGKAH PUTARAN HANYALAH SEJENAK LAGI
Negosiasi yang dimulai beberapa minggu lalu kini telah mencapai titik tertentu: Cagliari, yang semula mematok harga sekitar 15 juta euro, kini bersedia menerima tawaran yang sedikit lebih rendah, sementara Atalanta, yang sebelumnya menawar hingga 11 juta, mungkin dapat menjembatani selisih tersebut dengan menambahkan beberapa bonus. Kesepakatan ini kemungkinan besar akan tercapai pada malam ini.
PASCA-EDERSON
Gianluca Gaetano baru saja menjalani musim yang sangat gemilang bersama Cagliari, di mana ia tampil dalam 33 pertandingan liga, mencetak 2 gol, dan memberikan 4 assist. Titik baliknya terjadi berkat perubahan posisi yang diputuskan oleh pelatih Cagliari, Fabio Pisacane, yang mengubah peran mantan pemain Napoli tersebut dari gelandang tengah menjadi playmaker. Perkembangan inilah yang memicu minat Atalanta untuk menggantikan Ederson, yang telah pindah ke Manchester United.
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