Negosiasi yang dimulai beberapa minggu lalu kini telah mencapai titik tertentu: Cagliari, yang semula mematok harga sekitar 15 juta euro, kini bersedia menerima tawaran yang sedikit lebih rendah, sementara Atalanta, yang sebelumnya menawar hingga 11 juta, mungkin dapat menjembatani selisih tersebut dengan menambahkan beberapa bonus. Kesepakatan ini kemungkinan besar akan tercapai pada malam ini.