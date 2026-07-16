Di Zingonia, markas pusat olahraga Atalanta, digelar acara perkenalan kepada media untuk pelatih baru Maurizio Sarri. Didampingi oleh direktur olahraga Cristiano Giuntoli—yang kembali bekerja sama dengannya setelah pernah berkolaborasi di Napoli—serta Antonio dan Luca Percassi dan Steve Pagliuca, penerus Raffaele Palladino ini mengungkapkan rasa bangga yang besar atas tantangan baru ini yang datang setelah berakhirnya masa kerjanya bersama Lazio.
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Atalanta, pernyataan pertama Sarri: "Saya bermimpi menang di Bergamo. Ederson ingin tetap bertahan, dia akan menjadi pilar tim. Saya ingin Scamacca tampil 100%, serta memberikan peran baru bagi Zalewski dan Samardzic"
MENGAPA DI BERGAMO
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada klub ini. Saya datang ke Bergamo karena penghargaan yang ditunjukkan kepada saya. Saya sangat terkesan dengan stadion Zingonia, suasananya, dan seberapa keras klub ini bekerja. Jelas bahwa filosofi saya sangat berbeda, tetapi prioritasnya adalah melihat Atalanta tampil bagus. Saya mengantisipasi musim yang sama sulitnya dengan pentingnya. Sumber daya untuk meraih hasil bagus sudah ada, tetapi kita harus bekerja keras. Manajer saya tahu apa yang saya pikirkan dan karakteristik para pemain yang sesuai dengan gaya permainan saya, namun memang benar bahwa Atalanta memiliki filosofinya sendiri. Kualitas skuad sudah ada, sedangkan untuk bursa transfer, kita lihat saja nanti,” ujar Sarri di awal konferensi pers.
SCAMACCA BISA BERKINERJA LEBIH BAIK LAGI, PERAN BARU UNTUK SAMARDZIC
Pembicaraan kemudian beralih ke isu-isu yang lebih teknis dan taktis, dan Maurizio Sarri mengemukakan kemungkinan perubahan baik dalam hal sistem permainan maupun posisi beberapa pemain di lapangan: “Kami sedang mencoba Samardzic di posisi baru sebagai gelandang tengah, begitu pula dengan Zalewski. Lalu ada Raspadori, pemain yang sebenarnya juga ingin saya latih saat di Lazio. Saya juga berpendapat bahwa Atalanta memiliki dua penyerang tengah yang penting, yaitu Krstovic dan Scamacca, yang keduanya telah mencetak lebih dari sepuluh gol. Scamacca adalah penyerang tengah yang tangguh, namun saya yakin ia memiliki karakteristik untuk berkontribusi lebih banyak lagi. Tantangan utamanya adalah membawanya ke performa 100%, dan kami juga berharap akan adanya kerja sama dari sang pemain. Scalvini? Kami akan mengevaluasi berbagai peluang: saat ini saya sedang mengujinya sebagai penyerang sayap kiri atau sayap kanan.”
AKU AKAN MEMULAI LAGI DARI EDERSON
Dalam konferensi pers perkenalan tersebut, Maurizio Sarri juga menjawab beberapa pertanyaan seputar bursa transfer, dimulai dari masa depan Ederson, yang transfernya ke Manchester United (senilai 45 juta euro) batal dan yang beberapa hari terakhir ini menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Atalanta. "Ederson akan kembali ke tim. Kekhawatiran saya adalah bagaimana mental si pemain jika dia tetap bersama kami. Namun, Ederson justru menunjukkan kedewasaan dan keinginan yang besar untuk tetap bertahan: dia akan menjadi pilar penting bagi Atalanta ini. Mengenai perekrutan Gaetano? Itu adalah hadiah yang luar biasa dari direktur. Selain itu, secara keseluruhan musim ini akan panjang dan akan ada juga alternatif-alternatif dalam hal formasi seperti 4-2-3-1. Kita lihat saja nanti, kami memiliki banyak solusi.”
TUJUAN SARRI
Konferensi pers Maurizio Sarri ditutup dengan pernyataan mengenai niatnya serta tujuan yang ia harapkan dapat dicapai sebagai pelatih Atalanta: “Tujuan kami adalah menjadi tim yang kompetitif. Saya tahu hari-hari awal akan sulit, tetapi saya yakin kami bisa tampil baik. Di Napoli pun kami sempat mengalami kesulitan di awal, lalu kita tahu bagaimana kelanjutannya. Saya ingin meraih gelar di Bergamo ini, namun dalam beberapa hal, perjalanan itu sendiri lebih indah daripada tujuannya, dan saya berharap perjalanan bersama Atalanta ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa seperti yang pernah saya jalani di Napoli.”
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