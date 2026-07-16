Atalanta, pernyataan pertama Sarri: "Saya bermimpi menang di Bergamo. Ederson ingin tetap bertahan, dia akan menjadi pilar tim. Saya ingin Scamacca tampil 100%, serta memberikan peran baru bagi Zalewski dan Samardzic"

Pembicaraan kemudian beralih ke isu-isu yang lebih teknis dan taktis, dan Maurizio Sarri mengemukakan kemungkinan perubahan baik dalam hal sistem permainan maupun posisi beberapa pemain di lapangan: “Kami sedang mencoba Samardzic di posisi baru sebagai gelandang tengah, begitu pula dengan Zalewski. Lalu ada Raspadori, pemain yang sebenarnya juga ingin saya latih saat di Lazio. Saya juga berpendapat bahwa Atalanta memiliki dua penyerang tengah yang penting, yaitu Krstovic dan Scamacca, yang keduanya telah mencetak lebih dari sepuluh gol. Scamacca adalah penyerang tengah yang tangguh, namun saya yakin ia memiliki karakteristik untuk berkontribusi lebih banyak lagi. Tantangan utamanya adalah membawanya ke performa 100%, dan kami juga berharap akan adanya kerja sama dari sang pemain. Scalvini? Kami akan mengevaluasi berbagai peluang: saat ini saya sedang mengujinya sebagai penyerang sayap kiri atau sayap kanan.”