"Ini adalah pekan yang berat; melawan Bayern dan Inter, kami menghadapi dua tim raksasa. Saya senang melihat respons tim, terutama dari segi mental, karena seharusnya ada dampak negatifnya, namun mereka bereaksi layaknya pria sejati dan pemain hebat seperti yang mereka tunjukkan. Saya suka intensitas pertandingan dan semangat para pemain yang masuk sebagai pengganti. Ini adalah kelompok hebat yang telah berjuang selama 4 bulan. Sejak saya datang, saya telah menuntut banyak dari mereka dan saya ingin berterima kasih karena mereka memberikan segalanya, hati, keberanian, dan komitmen yang besar. Tidak mudah bermain setiap dua atau tiga hari. Hari ini mereka menampilkan pertandingan yang hebat. Kami berkembang dengan keras sepanjang pertandingan. Di babak pertama, kami memilih untuk bermain lebih bertahan. Sayangnya, kami memiliki 4 atau 5 peluang di mana kami tidak cukup baik, kami sebenarnya bisa saja menang.Hasil imbang yang pantas, pada titik tertentu kami bisa menang atau kalah, tapi itulah DNA kami. Kemudian saya tahu momentum pertandingan bisa berubah dan para pemain pengganti selalu memberikan energi yang besar. Saya benar-benar sangat puas dan bahagia karena tim terus berkembang, para pemain pengganti selalu memberikan dorongan besar."