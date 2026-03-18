Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atalanta BC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Atalanta, Palladino: "Kami bangga mewakili Italia di Liga Champions; kami akan berhadapan dengan tim terkuat di Eropa"

Pernyataan pelatih tim asal Bergamo menjelang laga melawan Bayern Munich.

Raffaele Palladino, pelatih Atalanta, berbicara dan mengomentari pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich di Amazon Prime Video: "Senang rasanya berada di sini. Bagi kami, ini adalah kebanggaan bisa berada di sini, di babak 16 besar Liga Champions mewakili Italia. Kami berhadapan dengan tim raksasa, saya pikir mereka adalah yang terkuat di Eropa. Ini adalah kesempatan untuk berkembang, kami akan memberikan segalanya untuk para pendukung yang pada leg pertama tetap memberi tepuk tangan meskipun kami kalah 6-1. Melawan Inter, kami berhasil bangkit, para pemain saya tidak pernah menyerah."

  • APA YANG HARUS DIBAWA KE BERGAMO

    "Pengalaman seperti ini membentuk kami; bertanding melawan tim-tim seperti ini meningkatkan level permainan kami. Kami ingin terus berkembang; Liga Champions sungguh luar biasa. Di liga domestik pun, kami akan berusaha sekuat tenaga hingga akhir. Tujuan kami adalah memberikan yang terbaik; kami juga masih memiliki Piala Italia."

  • SIKAP

    "Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat kuat. Meskipun peluang kami untuk lolos ke babak berikutnya tipis, kami ingin memanfaatkannya di kandang sendiri. Strategi permainan kami justru merugikan kami di babak pertama. Kemudian kami mencoba bermain lebih bertahan, tapi hasilnya tetap buruk. Kami tidak boleh kebetulan menghadapi mereka saat mereka sedang dalam performa terbaiknya; hari ini kami akan menerapkan strategi permainan yang berbeda. Kami akan mencoba mengancam mereka dengan kecepatan kami."

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0