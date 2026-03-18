Atalanta, Palladino: "Kami bangga mewakili Italia di Liga Champions; kami akan berhadapan dengan tim terkuat di Eropa"

Raffaele Palladino, pelatih Atalanta, berbicara dan mengomentari pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich di Amazon Prime Video: "Senang rasanya berada di sini. Bagi kami, ini adalah kebanggaan bisa berada di sini, di babak 16 besar Liga Champions mewakili Italia. Kami berhadapan dengan tim raksasa, saya pikir mereka adalah yang terkuat di Eropa. Ini adalah kesempatan untuk berkembang, kami akan memberikan segalanya untuk para pendukung yang pada leg pertama tetap memberi tepuk tangan meskipun kami kalah 6-1. Melawan Inter, kami berhasil bangkit, para pemain saya tidak pernah menyerah."
Diterjemahkan oleh
APA YANG HARUS DIBAWA KE BERGAMO
"Pengalaman seperti ini membentuk kami; bertanding melawan tim-tim seperti ini meningkatkan level permainan kami. Kami ingin terus berkembang; Liga Champions sungguh luar biasa. Di liga domestik pun, kami akan berusaha sekuat tenaga hingga akhir. Tujuan kami adalah memberikan yang terbaik; kami juga masih memiliki Piala Italia."
SIKAP
"Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat kuat. Meskipun peluang kami untuk lolos ke babak berikutnya tipis, kami ingin memanfaatkannya di kandang sendiri. Strategi permainan kami justru merugikan kami di babak pertama. Kemudian kami mencoba bermain lebih bertahan, tapi hasilnya tetap buruk. Kami tidak boleh kebetulan menghadapi mereka saat mereka sedang dalam performa terbaiknya; hari ini kami akan menerapkan strategi permainan yang berbeda. Kami akan mencoba mengancam mereka dengan kecepatan kami."