Atalanta, Palladino: "Bayern Munich bermain di level yang berbeda. Kami tertinggal, dan kita perlu melakukan refleksi mendalam tentang sepak bola Italia"

Raffaele Palladino, pelatih Atalanta, mengatakan hal berikut kepada Sky Sport setelah kekalahan melawan Bayern Munich: "Kami ingin menampilkan pertandingan yang penuh semangat. Kami mengubah strategi dengan bermain sedikit lebih bertahan, berusaha bersaing sepenuhnya melawan tim yang sangat kuat. Saya benar-benar mengucapkan selamat kepada mereka; kami menghadapi mungkin tim terkuat di lapangan dan menerima hasil pertandingan ini dengan jujur dan rendah hati. Kami berusaha memberikan segalanya, kami ingin kembali ke hadapan para pendukung kami di akhir pertandingan dan mereka kembali luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka."
AKANKAH DIA MEMBUAT PILIHAN YANG BERBEDA?
"Mudah saja bicara dengan berbagai 'seandainya' dan 'jika'… Mungkin saja kami bisa melakukan sesuatu yang berbeda, tapi sulit untuk memastikannya. Hari ini kami memang mencoba sesuatu yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama: ini adalah tim yang kuat dan lengkap, yang mampu melakukan segalanya; tak peduli bagaimana cara menghadapinya, mereka akan selalu membuatmu kesulitan. Untuk bisa bersaing, kamu harus meningkatkan level permainan. Kami, sekali lagi, menerima semua ini dengan rendah hati dan mengucapkan selamat kepada lawan."
SEPAK BOLA ITALIA
"Kami tertinggal. Kami tertinggal karena bola bergerak dengan kecepatan luar biasa, mereka selalu mengoper bola ke kaki yang tepat, memiliki pergerakan bebas yang cepat, dan memiliki pemain-pemain dengan performa puncak yang sangat tinggi. Ada banyak hal yang bisa dibicarakan, tapi secara kualitas kita tertinggal. Namun, ada juga banyak hal positif, misalnya Borussia Dortmund. Tapi dengan Bayern ada perbedaannya; saya rasa hal ini harus diperbaiki mulai dari sektor pemuda, di mana teknik harus lebih ditekankan, karena melawan tim-tim seperti ini rasanya seperti olahraga yang berbeda. Kita butuh refleksi mendalam tentang sepak bola kita; kita semua harus berkembang dari segi ini karena hal itu akan menguntungkan sepak bola Italia."