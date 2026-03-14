Atalanta menyamakan kedudukan melawan Inter: Krstovic membalas gol Pio Esposito, skor 1-1 di San Siro di tengah kontroversi

Kami menyaksikan secara langsung pertandingan Inter vs Atalanta, pekan ke-29 Serie A

Inter vs Atalanta, Pekan ke-29 Serie A

Atalanta menyamakan kedudukan di akhir laga: pertandingan di San Siro berakhir 1-1 di tengah kontroversi. Tuan rumah membuka skor pada menit ke-27 babak pertama berkat gol Pio Esposito, dengan bantuan Carnesecchi yang melakukan kesalahan. Di babak kedua, pasukan Chivu memiliki beberapa peluang untuk menggandakan keunggulan, namun Atalanta yang mencetak gol di menit-menit akhir melalui tap-in Krstovic. Protes keras dari pihak Inter terkait kontak antara Sulemana dan Dumfries yang berujung pada gol penyama kedudukan, dengan para pemain Inter menuntut pelanggaran terhadap penyerang Atalanta tersebut. Kontroversi juga muncul terkait dugaan penalti yang tidak diberikan kepada Inter, saat Frattesi disentuh oleh Scalvini di dalam kotak penalti. 

    INTER(3-5-2): Sommer; Akanji (80' De Vrij), Bisseck, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (76' Frattesi), Zielinski, Sucic (46' Mkhitaryan), Dimarco (65' L. Henrique); Thuram, Esposito (65' Bonny). Pelatih: Chivu.

    ATALANTA(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (65' Hien); Zappacosta, De Roon (76' De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (51' Ederson), Zalewski (65' Sulemana); Scamacca (51' Krstovic). Pelatih: Palladino.

    WASIT: Manganiello

    KARTU KUNING: Sucic (I), Kolasinac (A), Carlos Augusto (I)

    DIKARTU MERAH: Chivu (I)

