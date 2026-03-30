Setelah menggantikan Juric yang dipecat pada 11 November lalu, Raffaele Palladino berpotensi membuka babak baru yang sukses di Bergamo, mengingat hasil-hasil positif yang diraih selama lima bulan terakhir.
Diterjemahkan oleh
Atalanta memulai babak baru bersama Palladino: perpanjangan kontrak dan rencana jangka panjang
PERPANJANGAN SUDAH SIAP
Atalanta, memanfaatkan jeda kompetisi, sedang merencanakan masa depan para pemain andalannya. Negosiasi akan dimulai tiga bulan lagi, namun fondasi masa depan dibangun di tim Primavera. Dimulai dari pelatih kepala tim, Palladino, yang kontraknya akan berakhir pada 2027. Menggantikan Juric pada 11 November, ia telah memenangkan kepercayaan keluarga Percassi dengan membawa tim dari peringkat ke-13 ke peringkat ke-7 dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa, serta lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan semifinal Coppa Italia. Klub percaya padanya dan lebih mengutamakan proyek jangka panjang, sehingga telah menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Dalam pernyataan terbarunya, sang pelatih tampak semakin fokus pada masa depan, pada pekerjaan yang harus dilanjutkan dalam beberapa bulan ke depan di Bergamo yang sama ambisiusnya dengannya, yang terus memimpikan Eropa yang lebih indah.
MASA BARU SETELAH GASPERINI
Kontraknya pun akan diperpanjang hingga 2029, dua tahun lebih lama dari batas waktu yang disepakati sebelumnya. Keluarga Percassi ingin memberikan kesinambungan pada proyek baru ini sekaligus ‘merebut’ Palladino dari pesaing. Dalam beberapa hari terakhir, memang beredar kabar ketidakpuasan di Roma terkait Gasperini setelah hasil-hasil buruk terakhir dan tersingkirnya tim dari kompetisi Eropa. Beberapa pihak di Bergamo berharap akan kembalinya Gasperini, namun sementara suporter Giallorossi mendukung pelatih asal Grugliasco itu, pihak klub Bergamo bertekad untuk melanjutkan kerja sama dengan Palladino. Membalik halaman dari masa lalu dan hanya menatap ke depan, untuk membuka siklus baru di kompetisi Eropa. Sejauh ini, Palladino telah meraih rata-rata 1,77 poin per pertandingan sejak ia duduk di bangku cadangan Nerazzurri. Pelatih berusia hampir 42 tahun yang sangat ambisius ini juga masuk dalam daftar Napoli: namun, impiannya suatu hari nanti adalah melatih di Premier League, di Inggris yang bahasanya dan sepak bolanya telah ia pelajari beberapa bulan sebelum bekerja di Bergamo.