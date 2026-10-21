Atalanta harus kehilangan Sead Kolasinac selama dua pekan ke depan. Pemeriksaan penunjang yang dijalani bek asal Bosnia itu pagi ini menunjukkan adanya cedera regangan ringan pada otot rektus femoris paha kiri, seperti dilaporkan ANSA.
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Atalanta, Kolasinac mengalami cedera regangan otot rektus femoris: berapa pertandingan yang akan dilewatkannya?
Kolasinac digantikan oleh Relja Obric, yang menjalani debutnya, pada menit ke-20 dalam laga tandang melawan AC Milan, Minggu. Proses rehabilitasinya sudah dimulai. Selain laga melawan Ajax pada Kamis, ia diperkirakan akan absen menghadapi Frosinone, Fiorentina, dan Parma.
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