Atalanta, Kolasinac mengalami cedera regangan otot rektus femoris: berapa pertandingan yang akan dilewatkannya?

Kolasinac digantikan oleh Relja Obric, yang menjalani debutnya, pada menit ke-20 dalam laga tandang melawan AC Milan, Minggu. Proses rehabilitasinya sudah dimulai. Selain laga melawan Ajax pada Kamis, ia diperkirakan akan absen menghadapi Frosinone, Fiorentina, dan Parma.