Atalanta, kabar baik bagi Inter: Ederson sudah pulih, keputusan terkait De Ketelaere dan Raspadori

Atalanta kembali diperkuat Ederson untuk laga melawan Inter, namun ada juga kabar terbaru mengenai Charles De Ketelaere dan Giacomo Raspadori: menurut laporan Sky Sport, gelandang tersebut akan dipanggil untuk bertanding di San Siro, menjelang laga liga berikutnya melawan Inter yang dijadwalkan besok pukul 15.00. Pemain asal Brasil itu kembali masuk dalam daftar pemain yang tersedia, setelah absen dalam enam pertandingan terakhir: penampilan terakhirnya terjadi pada laga leg pertama melawan Borussia Dortmund, setelah itu cedera otot memaksanya absen dalam beberapa pekan berikutnya.