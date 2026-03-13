Atalanta kembali diperkuat Ederson untuk laga melawan Inter, namun ada juga kabar terbaru mengenai Charles De Ketelaere dan Giacomo Raspadori: menurut laporan Sky Sport, gelandang tersebut akan dipanggil untuk bertanding di San Siro, menjelang laga liga berikutnya melawan Inter yang dijadwalkan besok pukul 15.00. Pemain asal Brasil itu kembali masuk dalam daftar pemain yang tersedia, setelah absen dalam enam pertandingan terakhir: penampilan terakhirnya terjadi pada laga leg pertama melawan Borussia Dortmund, setelah itu cedera otot memaksanya absen dalam beberapa pekan berikutnya.
Atalanta, kabar baik bagi Inter: Ederson sudah pulih, keputusan terkait De Ketelaere dan Raspadori
PILIHAN DI LINI TENGAH
Kembalinya pemain ini menjadi alternatif penting bagi lini tengah Inter, meskipun pemain asal Brasil tersebut kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan: staf pelatih lebih memilih untuk memasukkannya kembali secara bertahap setelah absen cukup lama, sehingga kemungkinan besar De Roon dan Pasalic masih akan menjadi starter.
PILIHAN UNTUK DE KETELAERE DAN RASPADORI
Sementara itu, kondisi Charles De Ketelaere dan Giacomo Raspadori masih harus dievaluasi: kedua pemain tersebut tetap akan berangkat ke pemusatan latihan tim di Milan, namun keputusan akhir mengenai kehadiran mereka di bangku cadangan baru akan diambil besok pagi. Tim medis ingin memantau kondisi mereka hingga menit-menit terakhir sebelum memastikan pemanggilan resmi mereka untuk pertandingan tersebut,