Di markas Atalanta, ini adalah hari yang sangat penting bagi Maurizio Sarri. Calon pelatih tim asal Bergamo ini tiba pada pagi hari di pusat olahraga Zingonia untuk meninjau fasilitas latihan dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Menurut laporan Sky Sport, penandatanganan kontrak yang akan mengikat pelatih asal Tuscany tersebut dengan tim Nerazzurri hingga 30 Juni 2028, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim lagi, juga dijadwalkan pada hari ini.
Diterjemahkan oleh
Atalanta, hari ini adalah hari Maurizio Sarri: di Zingonia untuk penandatanganan kontrak, berikut semua detail dan angka-angka terkait kontrak pelatih baru tersebut
RINCIAN PERJANJIAN
Sudah beberapa minggu ini kesepakatan mengenai pengganti Raffaele Palladino telah dicapai, yang diusulkan dan dipilih atas dorongan kuat dari direktur olahraga baru Atalanta, Cristiano Giuntoli, yang pada gilirannya mengambil alih posisi yang hingga baru-baru ini dijabat oleh Tony D'Amico. Maurizio Sarri, yang telah mencapai kesepakatan dengan Lazio untuk berpisah secara damai, akan bergabung dengan Dea dengan kontrak dua tahun yang menjamin gaji bersih sebesar 3,5 juta euro per musim.
LANGKAH-LANGKAH AWAL DI PASAR
Setelah detail-detail terakhir diselesaikan dan kontrak-kontrak ditandatangani, Maurizio Sarri dapat diumumkan secara resmi sebagai pelatih baru Atalanta. Mulai hari ini, jajaran kepelatihan baru tim asal Bergamo ini dapat mulai menangani secara serius berbagai isu utama terkait bursa transfer, dengan pelatih asal Tuscany tersebut diminta untuk memberikan arahan awal mengenai pemain yang akan didatangkan maupun dilepas. Setelah transfer Ederson ke Manchester United disepakati, masalah lain yang saat ini menjadi sorotan utama, yaitu kemungkinan kepergian Marco Palestra ke Inter, masih dalam status stand-by. Atalanta terus meminta nilai transfer sekitar 50 juta euro ditambah bonus.