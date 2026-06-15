Setelah detail-detail terakhir diselesaikan dan kontrak-kontrak ditandatangani, Maurizio Sarri dapat diumumkan secara resmi sebagai pelatih baru Atalanta. Mulai hari ini, jajaran kepelatihan baru tim asal Bergamo ini dapat mulai menangani secara serius berbagai isu utama terkait bursa transfer, dengan pelatih asal Tuscany tersebut diminta untuk memberikan arahan awal mengenai pemain yang akan didatangkan maupun dilepas. Setelah transfer Ederson ke Manchester United disepakati, masalah lain yang saat ini menjadi sorotan utama, yaitu kemungkinan kepergian Marco Palestra ke Inter, masih dalam status stand-by. Atalanta terus meminta nilai transfer sekitar 50 juta euro ditambah bonus.