Atalanta, Giuntoli: “Palestra? Kami sudah bertindak adil, semua orang sudah tahu. Carnesecchi tetap bertahan. Kami terkejut dengan Ederson, kami ingin memperpanjang kontraknya”

"Saya merasa sangat terhormat bisa berada di Atalanta; keluarga Percassi telah menyambut saya seperti anak sendiri. Tidak mungkin tidak jatuh cinta pada Atalanta. Setiap tahun, klub ini melahirkan begitu banyak talenta berbakat untuk dunia sepak bola Eropa dan dunia. Saya bangga menjadi bagian dari klub ini: banyak prinsip yang dianutnya, terutama prinsip keberlanjutan, yang sangat saya rasakan sejalan dengan diri saya."





"Hal pertama yang saya lakukan adalah mengutamakan identitas klub, termasuk dalam pemilihan Sarri. Selama bertahun-tahun, Atalanta selalu menjadi tim yang tidak mengumbar target, melainkan bekerja dengan rendah hati sambil mencetak prestasi luar biasa. Kerendahan hati dan kerja keras yang luar biasa. Sarri adalah sosok yang hebat. Dia telah berubah menjadi lebih baik, terutama mengingat situasi yang rumit di Lazio, dan berhasil meraih hasil yang luar biasa. Saya melihatnya kini lebih terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Kami bangga bisa bekerja sama dengannya.”





"Ederson? Kami terkejut. Dia senang tetap bertahan dan kami sedang mengurus perpanjangan kontraknya".





“Kami yakin tim ini sangat kuat, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ini soal memahami dengan baik, tapi kami yakin bahwa di dalam klub ini ada banyak kualitas, termasuk di tim junior. Kami sangat senang dan optimis.”





“Apa yang terjadi dengan Koopmeiners? Kami sudah berbicara dengan sang pemain dan klubnya. Tidak lebih dari itu.”





“Kami puas dengan kedatangan Gaetano. Atalanta harus selalu waspada terhadap peluang di bursa transfer, namun bagi kami prioritas utamanya tetaplah kerja di lapangan.”





“Alajbegovic? Banyak hal yang beredar, tapi kami fokus pada lapangan.”





“Palestra yang baru? Di sayap kanan kami memiliki Bellanova dan Zappacosta, dan kami senang memilikinya. Saya yakin mereka juga bisa bermain dalam formasi empat bek. Menurut saya, membicarakan ‘Palestra yang baru’ kurang tepat. Ada sekelompok pemain muda yang siap dan bersemangat untuk berkontribusi.”





“Ahanor diburu oleh Premier League? Kami ingin mempertahankan pemain-pemain andalan kami. Di luar sana banyak sekali rumor, tapi kami tidak ingin melepas siapa pun.”





“Carnesecchi? Kami akan memulai kembali bersamanya. Marco akan tetap di Atalanta dan kami yakin tim ini bisa tampil baik.”





“Kasus Palestra? Kami selalu mengetahui segala sesuatunya. Kami selalu bersikap adil terhadap semua pihak, dan kami senang bahwa Palestra mewakili Italia bahkan di Liga Premier.”