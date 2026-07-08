Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atalanta, Gaetano resmi bergabung: kesepakatan telah dicapai dengan Cagliari. Besok akan menjalani pemeriksaan medis

Cagliari
Transfers
Atalanta
G. Gaetano

Gelandang tersebut meninggalkan Sardinia setelah tiga musim

Atalanta mendatangkan pemain baru untuk lini tengah dan berhasil mengamankan jasa Gianluca Gaetano. Klub asal Bergamo tersebut telah mencapai kesepakatan akhir dengan Cagliari terkait transfer pemain kelahiran tahun 2000 ini, yang siap memulai petualangan baru setelah tiga musim menjadi pemain kunci di Sardinia. Hal ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano.


Bagi Gaetano, ini menandai berakhirnya babak penting dalam kariernya. Tiba di Cagliari dengan ekspektasi tinggi, gelandang ini berhasil mengukuhkan perannya yang semakin sentral, berkembang dari musim ke musim hingga menjadi salah satu pemimpin teknis tim rossoblù. Kualitasnya dalam mengontrol permainan, kemampuannya untuk menembus lini pertahanan lawan, serta kedewasaan yang diperolehnya dalam beberapa musim terakhir telah menarik minat berbagai klub, namun pada akhirnya Atalanta-lah yang berhasil melakukan langkah penentu.


Klub nerazzurra ini melihat Gaetano sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah dan menambah kualitas, dinamisme, serta unsur kejutan dalam skuad. Transfer ini sangat didukung oleh pelatih Maurizio Sarri, yang menunjuk mantan pemain Cagliari tersebut sebagai salah satu rekrutan prioritas untuk era baru Dea.


  • Kesepakatan antara kedua klub telah tercapai dengan nilai 12 juta euro sebagai bagian tetap, ditambah 2 juta euro bonus yang terkait dengan performa pemain dan tim. Investasi total ini berpotensi mencapai 14 juta euro, yang menegaskan kepercayaan Atalanta terhadap bakat gelandang tersebut.


    Semua detail kini telah disepakati dan tinggal menunggu langkah formal terakhir sebelum pengumuman resmi. Gaetano bahkan dijadwalkan tiba besok di Bergamo, di mana ia akan menjalani pemeriksaan medis rutin sebelum menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub Nerazzurri.


    Bagi Atalanta, ini merupakan rekrutan penting menjelang musim baru, sementara Cagliari melepas salah satu pemain kunci dalam beberapa musim terakhir, dengan kesadaran bahwa mereka telah mengembangkan seorang pemain yang kini siap bersaing di panggung yang lebih ambisius.


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Atalanta U23 crest
Atalanta U23
ATA
Club Friendlies
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM