Atalanta, Gaetano resmi bergabung: kesepakatan telah dicapai dengan Cagliari. Besok akan menjalani pemeriksaan medis

Atalanta mendatangkan pemain baru untuk lini tengah dan berhasil mengamankan jasa Gianluca Gaetano. Klub asal Bergamo tersebut telah mencapai kesepakatan akhir dengan Cagliari terkait transfer pemain kelahiran tahun 2000 ini, yang siap memulai petualangan baru setelah tiga musim menjadi pemain kunci di Sardinia. Hal ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano.





Bagi Gaetano, ini menandai berakhirnya babak penting dalam kariernya. Tiba di Cagliari dengan ekspektasi tinggi, gelandang ini berhasil mengukuhkan perannya yang semakin sentral, berkembang dari musim ke musim hingga menjadi salah satu pemimpin teknis tim rossoblù. Kualitasnya dalam mengontrol permainan, kemampuannya untuk menembus lini pertahanan lawan, serta kedewasaan yang diperolehnya dalam beberapa musim terakhir telah menarik minat berbagai klub, namun pada akhirnya Atalanta-lah yang berhasil melakukan langkah penentu.





Klub nerazzurra ini melihat Gaetano sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah dan menambah kualitas, dinamisme, serta unsur kejutan dalam skuad. Transfer ini sangat didukung oleh pelatih Maurizio Sarri, yang menunjuk mantan pemain Cagliari tersebut sebagai salah satu rekrutan prioritas untuk era baru Dea.



