Debut Marco Palestra di tim nasional sudah lama dinantikan: pemain muda Italia terbaik musim ini, bagi sebagian orang ia adalah pemain sayap terbaik di Serie A 2025/26, dan ada pula yang berpendapat bahwa ia telah masuk dalam jajaran pemain terbaik di Eropa. Musim impian bagi pemain sayap kelahiran 2005 milik Atalanta yang dipinjamkan (tanpa opsi pembelian) ke Cagliari hingga Juni mendatang, yang dalam kemenangan 2-0 atas Irlandia Utara melakukan debutnya bersama timnas Italia dengan masuk pada menit-menit akhir pertandingan menggantikan Politano. Talenta lain, yang kesekian kalinya dilahirkan dari akademi muda Atalanta. Label 'nerazzurra' itu identik dengan kualitas para pemain muda yang melesat dari Bergamo; dan sementara Palestra terus meniti perjalanan pertumbuhannya, di Zingonia mereka sudah lama bekerja untuk melahirkan permata-permata baru.
Diterjemahkan oleh
Atalanta, era pasca-Palestra sudah dimulai: siapa saja talenta-talenta baru, mulai dari Vavassori hingga Steffanoni
FEDERICO STEFFANONI (Gelandang kelahiran 2008)
Setelah memulai musim di tim Primavera, ia dipinjamkan ke tim U-23 asuhan Bocchetti. Di Serie C, ia berhasil merebut posisi starter berkat fleksibilitasnya: ia pernah bermain di sayap kanan, sayap kiri, gelandang tengah, bahkan sebagai gelandang serang; ia mampu beradaptasi dengan segala jenis formasi, baik saat bermain sebagai bek sayap maupun saat berlari naik-turun di sepanjang sayap. Mereka yang mengenalnya dengan baik mengatakan bahwa kepercayaan dirinya dalam mengolah bola merupakan salah satu kualitas utamanya, meskipun usianya baru 17 tahun.
DOMINIC VAVASSORI (Penyerang, kelahiran 2005)
Dia mungkin pemain yang paling siap untuk promosi ke tim utama. Sebagai pemain andalan tim U-23, ia sudah beberapa kali duduk di bangku cadangan tim utama dalam laga Serie A dan Liga Champions, dan Palladino telah mengamatinya sejak kedatangannya. Memiliki kewarganegaraan ganda Italia dan Brasil karena asal-usul ayahnya, Luciano (lahir di Brasil dan diadopsi oleh keluarga asal Bergamo), Vavassori dapat bermain di mana saja mulai dari lini tengah ke depan. Ia memiliki teknik yang hebat dan kemampuan memilih waktu yang tepat untuk masuk ke dalam permainan; ketika ia mengincar lawan, ia berhasil melewatinya sembilan dari sepuluh kali.
NICOLO' BALDO (Penyerang, kelahiran 2006)
Dia masuk dalam lima besar pencetak gol terbanyak di liga Primavera, dengan rata-rata lebih dari satu gol setiap dua pertandingan, yang dengan jelas menunjukkan betapa pemain ini hidup untuk mencetak gol. Tidak hanya itu, Baldo juga pandai menguasai bola untuk membantu tim menyerang dan dalam sundulan; jika diperlukan, ia juga bisa bermain di sayap kiri dalam formasi trisula penyerang (dengan menggunakan kaki non-dominan). Tahun ini ia juga mencetak gol pertamanya di Youth League (melawan Eintracht Frankfurt) dan tampil dalam beberapa pertandingan sebagai kapten. Dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di sektor akademi, beberapa klub asing telah datang ke Italia untuk memantaunya secara langsung.
DANIEL CURCIO (Penyerang, kelahiran 2008)
Beralih ke kategori yang lebih muda, inilah pemain terbaik tim U-18 Atalanta. Lahir di Tradate (Varese), ia juga memiliki paspor Spanyol berkat asal-usul ibunya dan untuk saat ini ia memilih bermain bersama Furie Rosse; sebagai pemain timnas U-16, di Italia ia telah memenangkan dua gelar juara U-14 dan U-15 bersama Inter (di mana ia mencetak lebih dari 40 gol) dan bergabung dengan Atalanta pada musim panas dari Girona. Penyerang kidal yang mahir menendang ke gawang, kecepatan adalah salah satu keunggulannya.
MATTIA SONZOGNI (Penjaga gawang, kelahiran 2009)
Baru saja genap berusia 16 tahun pada Juli lalu, tahun ini ia bergantian bermain di tim U-17 dan U-18, selalu bermain di bawah batas usia. Ia memulai kariernya di Milan bersama saudaranya Luca (kiper kelahiran 2004, kini bermain di Serie C bersama Ospitaletto), namun pindah ke Bergamo saat masih sangat muda dan tahun ini ia juga mencatatkan penampilan perdananya di Youth League melawan PSG dan Chelsea. Ia adalah kiper dengan tinggi 191 cm yang membuatnya pandai menutupi area gawang; dalam berbagai kompetisi pemuda, ia telah menahan beberapa tendangan penalti yang menentukan dan juga mahir dalam mengolah bola dengan kaki serta memiliki visi permainan yang baik: beberapa gol tercipta langsung dari tendangan baliknya.