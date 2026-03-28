Debut Marco Palestra di tim nasional sudah lama dinantikan: pemain muda Italia terbaik musim ini, bagi sebagian orang ia adalah pemain sayap terbaik di Serie A 2025/26, dan ada pula yang berpendapat bahwa ia telah masuk dalam jajaran pemain terbaik di Eropa. Musim impian bagi pemain sayap kelahiran 2005 milik Atalanta yang dipinjamkan (tanpa opsi pembelian) ke Cagliari hingga Juni mendatang, yang dalam kemenangan 2-0 atas Irlandia Utara melakukan debutnya bersama timnas Italia dengan masuk pada menit-menit akhir pertandingan menggantikan Politano. Talenta lain, yang kesekian kalinya dilahirkan dari akademi muda Atalanta. Label 'nerazzurra' itu identik dengan kualitas para pemain muda yang melesat dari Bergamo; dan sementara Palestra terus meniti perjalanan pertumbuhannya, di Zingonia mereka sudah lama bekerja untuk melahirkan permata-permata baru.