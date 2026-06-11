Udinese telah menetapkan harga dan para peminat telah diberi peringatan. Di antara mereka, seperti yang telah disebutkan, ada Inter, yang dalam beberapa jam terakhir telah bertemu dengan petinggi klub Friuli tersebut untuk membahas Oumar Solet—salah satu target untuk lini belakang—serta menanyakan kabar tentang Atta.





Pemain kelahiran 2003 ini bukanlah satu-satunya profil yang dipantau oleh Nerazzurri, namun ia masuk dalam daftar untuk lini tengah yang saat ini menempatkan CurtisJones di urutan teratas. Pemain yang akan hengkang dari Liverpool ini menjadi favorit Chivu karena ia akan membawa karakteristik yang berbeda dibandingkan pemain lain di skuad, yaitu fisik yang lebih kuat serta kelengkapan dan pengalaman yang lebih baik dibandingkan Atta. Namun, negosiasi dengan The Reds hingga saat ini belum menemui titik terang mengingat permintaan pihak Inggris (antara 30 hingga 40 juta euro) yang dianggap terlalu tinggi oleh Inter. Dengan demikian, setelah Manu Koné dari Roma semakin menjauh, muncul kemungkinan Atta sebagai opsi untuk masa depan.