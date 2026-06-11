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Arthur Atta UdineseGetty Images

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Atalanta bersaing dengan Inter dan Napoli untuk merekrut Atta: negosiasi dengan Udinese, angka, dan detailnya

Atalanta
Inter
Udinese
A. Atta
SSC Napoli
Transfers
Serie A

Bintang Udinese menjadi sorotan di bursa transfer; selain klub asal Milan, Dea juga ikut bersaing.

Semua orang tergila-gila pada Arthur Atta.


Gelandang kelahiran 2003 ini diprediksi akan menjadi salah satu nama terpanas di bursa transfer musim panas, dan daftar klub yang mengincar bintang muda Udinese ini terus bertambah setiap saat.


Dalam beberapa hari terakhir, Inter muncul sebagai salah satu kandidat, namun kini tim baru telah bergabung dalam persaingan.

  • ATALANTA MENGINCAR ATTA: SARRI TELAH MENYETUJUI

    Menurut laporan Il Messaggero Veneto, Atalanta pun ikut memburu Atta.


    Dilaporkan bahwa klub asal Bergamo ini berencana memberikan hadiah selamat datang yang istimewa kepada pelatih baru Maurizio Sarri, yang telah meminta kepada manajemen dua gelandang serang berkualitas untuk formasi 4-3-3-nya.


    Di antara nama-nama yang diusulkan, ada nama pemain berusia 23 tahun tersebut, yang mencetak 5 gol dan 4 assist pada musim lalu, dan kabarnya telah mendapat persetujuan dari Sarri.

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  • Jajak Pendapat dengan Udinese: Harga Telah Ditentukan

    Sebagaimana dilaporkan oleh Il Messaggero Veneto, direktur olahraga Atalanta, Cristiano Giuntoli, telah menghubungi Udinese untuk menjajaki kemungkinan transfer dan menanyakan harga Atta: pihak Udinese, seperti yang diketahui, telah menetapkan harga 30 juta euro ditambah bonus (yang dapat dengan mudah mencapai 40 juta euro) sebagai titik awal untuk negosiasi.


    Transaksi tersebut bagi Dea secara finansial dapat dibiayai berkat penjualan menguntungkan Ederson, yang pindah ke Manchester United dalam kesepakatan senilai sekitar 45 juta euro.

  • STRATEGI INTER

    Udinese telah menetapkan harga dan para peminat telah diberi peringatan. Di antara mereka, seperti yang telah disebutkan, ada Inter, yang dalam beberapa jam terakhir telah bertemu dengan petinggi klub Friuli tersebut untuk membahas Oumar Solet—salah satu target untuk lini belakang—serta menanyakan kabar tentang Atta.


    Pemain kelahiran 2003 ini bukanlah satu-satunya profil yang dipantau oleh Nerazzurri, namun ia masuk dalam daftar untuk lini tengah yang saat ini menempatkan CurtisJones di urutan teratas. Pemain yang akan hengkang dari Liverpool ini menjadi favorit Chivu karena ia akan membawa karakteristik yang berbeda dibandingkan pemain lain di skuad, yaitu fisik yang lebih kuat serta kelengkapan dan pengalaman yang lebih baik dibandingkan Atta. Namun, negosiasi dengan The Reds hingga saat ini belum menemui titik terang mengingat permintaan pihak Inggris (antara 30 hingga 40 juta euro) yang dianggap terlalu tinggi oleh Inter. Dengan demikian, setelah Manu Koné dari Roma semakin menjauh, muncul kemungkinan Atta sebagai opsi untuk masa depan.

  • MINAT NAPOLI

    Mantan pemain Metz ini juga sudah lama menjadi incaran Napoli, klub yang paling gencar memantau sang pemain dalam beberapa pekan terakhir dan dapat memanfaatkan hubungan baik antara Presiden Aurelio De Laurentiis dan keluarga Pozzo.