Atalanta, apa yang akan dilakukan Ederson sekarang? Mulai dari alasan penolakan Manchester United terhadap perpanjangan kontrak hingga berbagai skenario yang mungkin terjadi

Yang menggagalkan kesepakatan ini adalah tahap kedua pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain di Inggris, setelah tahap pertama dilakukan di New York, tempat Ederson berada hingga beberapa hari yang lalu untuk mengikuti pemusatan latihan Piala Dunia bersama timnas Brasil. Menurut Manchester United, ada sesuatu yang tidak beres pada lutut kanannya, yang dianggap tidak memenuhi standar atletik klub Inggris tersebut—alasan yang mengejutkan Atalanta, yang menyoroti bahwa gelandang tersebut telah turun ke lapangan dua kali dalam beberapa hari terakhir bersama timnas Brasil.





Lutut kanan Ederson sebelumnya telah menjalani prosedur pembersihan melalui artroskopi di Roma antara akhir Agustus dan awal September lalu, yang diperlukan akibat peradangan pada meniskus. Setelah masa pemulihan tersebut, pemain asal Brasil itu telah bermain selama 3.169 menit di musim ini di semua kompetisi. Di Zingonia, seperti dilaporkan Gazzetta, muncul dugaan bahwa di balik dugaan masalah fisik pemain Brasil tersebut mungkin terdapat perubahan target transfer. Dalam beberapa jam terakhir, Manchester United telah merekrut gelandang Brasil lainnya, Andrey Santos (lahir tahun 2004) dari Chelsea, dengan biaya 60 juta euro, yang bermain di posisi yang hampir sama dengan Ederson.





Bagaimana masa depannya kini? Bagi Atalanta, sang pemain dalam kondisi prima dan diharapkan kembali setelah liburan untuk segera bergabung dengan skuad asuhan Sarri. Dengan kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2027, klub mungkin akan menawarinya perpanjangan kontrakuntuk mencegah gelandang tersebut menjadi pemain bebas transfer mulai Januari mendatang dan dapat menandatangani kontrak dengan klub lain.