Crystal Palace mempercepat langkah untuk Honest Ahanor dan mengamankan bek muda itu, yang dijadwalkan pindah ke London dengan status pinjaman dari Atalanta. Operasi ini menjadi bagian dari situasi transfer yang cukup rumit: dalam setahun, sang pemain akan menjadi milik Chelsea secara permanen dengan nilai 48 juta euro, setelah semusim dipinjamkan ke Crystal Palace.
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Atalanta: Ahanor dipinjamkan ke Crystal Palace, lalu akan menjadi milik Chelsea: alasannya
Gianluca Di Marzio mengungkap latar belakang di balik skema operasi transfer ini: pemain kelahiran 2008 itu tidak akan dipinjamkan ke Palace oleh Chelsea - tempat ia akan pindah dengan nilai 48 juta - melainkan oleh Atalanta. The Blues, untuk saat ini, hanya akan mengumumkan prakesepakatan untuk kedatangannya mulai musim depan, yaitu 2027/28.
Chelsea memang tidak bisa meminjamkan Ahanor ke Crystal Palace karena regulasi Premier League: begitulah celah ini akan disiasati. Menurut regulasi Premier League, tidak memungkinkan untuk meminjamkan dua pemain ke klub lain dan Chelsea sudah lebih dulu mengirim Alex Disasi ke Crystal Palace. Jadi, secara formal tim asuhan Xabi Alonso tidak bisa mengirim Ahanor ke tim yang sama juga. Celah itu disiasati dengan solusi ini.
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