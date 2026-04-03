Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Aston Villa waspada setelah Morgan Rogers membuka peluang untuk pindah pada bursa transfer musim panas, dengan empat klub tertarik pada bintang Inggris tersebut

Aston Villa harus berjuang keras untuk mempertahankan Morgan Rogers pada musim panas ini, karena pemain internasional Inggris tersebut bersiap mempertimbangkan berbagai pilihannya. Penyerang serba bisa ini telah menarik minat serius dari klub-klub papan atas Liga Premier setelah kembali menampilkan performa gemilang sepanjang musim di Villa Park.

    Menurut The Sun, Rogers mempertimbangkan untuk hengkang dari Aston Villa pada musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun itu telah mengalami kemajuan pesat sejak pindah ke West Midlands, dan penampilannya tidak luput dari perhatian klub-klub raksasa tradisional di liga tersebut.

    Chelsea, Liverpool, dan Arsenal termasuk di antara banyak tim yang tertarik untuk merekrutnya, sementara Manchester United juga menjadi klub lain yang memantau pemain reguler timnas Inggris tersebut.

    Status kontrak dan sikap Villa

    Rogers menandatangani kontrak baru berdurasi enam tahun pada November lalu. Meskipun memiliki jaminan kontrak jangka panjang, beberapa klub papan atas yakin kesepakatan dapat tercapai jika harga yang diminta terpenuhi, dan Villa menyadari bahwa musim panas ini mungkin merupakan waktu yang tepat untuk melepas pemain tersebut.

  • Tekanan finansial di Villa Park

    Villa telah berupaya keras untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam beberapa jendela transfer terakhir, namun kebutuhan akan investasi ulang yang signifikan tetap ada. Rogers, sebagai salah satu aset paling berharga mereka, bisa saja hengkang hanya untuk menghindari kerugian.

    Rogers mungkin tetap hengkang meskipun Villa lolos ke Liga Champions, dengan kemungkinan ia dijual dengan harga yang melebihi £100 juta yang dibayarkan Manchester City untuk Jack Grealish pada 2021.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Perburuan ide-ide kreatif

    Rogers telah menjadi pemain kunci dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel dan diperkirakan akan tampil di Piala Dunia musim panas ini, baik sebagai pemain sayap maupun gelandang serang.