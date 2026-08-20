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Aston Villa terpukul setelah Southampton menolak tawaran £18 juta untuk Taylor Harwood-Bellis
Southampton bersikukuh terkait bintang Inggris
Aston Villa melihat tawaran senilai sekitar £18 juta plus bonus tambahan ditolak Southampton untuk bek tengah Harwood-Bellis. Klub Midlands itu, yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kampanye domestik dan Eropa yang berat, mengidentifikasi pemain berusia 24 tahun tersebut sebagai target utama untuk memperkuat opsi pertahanan mereka setelah kepergian signifikan dari Villa Park.
Southampton, yang mengamankan finis di peringkat keempat Championship musim lalu sebelum tersingkir secara kontroversial di play-off setelah skandal 'Spygate', dipahami menginginkan biaya transfer di kisaran £25 juta untuk sang bek. Setelah mereka sendiri berinvestasi besar pada pemain tersebut, klub Pantai Selatan itu tidak berada di bawah tekanan langsung untuk menjual dan meyakini nilainya mencerminkan statusnya sebagai pemain internasional penuh Inggris.
- Getty Images Sport
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Konsa
Urgensi di balik upaya Emery untuk merekrut Harwood-Bellis berakar dari kepergian Ezri Konsa yang sudah di depan mata. Bek Inggris itu saat ini diproyeksikan bergabung dengan Arsenal dalam kesepakatan bernilai lebih dari £50 juta, yang akan meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan Villa. Dengan Konsa menuju Emirates, Villa harus mencari pengganti yang memiliki ketenangan dan kemampuan memainkan bola yang serupa.
Harwood-Bellis awalnya memulai perjalanan profesionalnya di sistem akademi Manchester City. Meski mendapatkan banyak pengalaman lewat berbagai masa peminjaman, ia tidak pernah menembus tim senior Manchester City. Ia kemudian menjadi pilar utama Southampton musim lalu, dengan mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi, termasuk 41 laga Championship dan dua leg semifinal play-off. Bek itu juga sudah tampil dua kali untuk Southampton musim ini, bermain penuh 90 menit dalam kemenangan 2-0 di Piala Liga melawan Colchester United dan kekalahan 2-1 pada laga pembuka Championship kontra Watford.
Musim panas transisi di Villa Park
Musim panas ini menjadi periode perubahan besar bagi Aston Villa setelah mereka mengangkat trofi Liga Europa pada Mei. Didorong kebutuhan untuk menyeimbangkan keuangan dan menyegarkan skuad, klub melakukan perombakan besar dengan menyetujui kepergian sejumlah nama penting seperti Youri Tielemans ke Manchester United, Morgan Rogers ke Chelsea, dan Lucas Digne ke Paris Saint-Germain.
Kekhawatiran lebih lanjut juga masih ada terkait masa depan figur-figur penting lainnya. Kiper Emi Martinez dan pencetak gol terbanyak Aston Villa di Premier League, Ollie Watkins, sama-sama menjadi subjek spekulasi intens terkait potensi hengkang dari Birmingham. Meski Villa sangat ingin mempertahankan para bintang inti mereka, daya tarik finansial klub-klub elite Eropa terus membayangi.
- Getty Images Sport
Emery terus melanjutkan upaya perekrutan
Terlepas dari kemunduran dalam negosiasi Harwood-Bellis, Villa tetap aktif di bursa transfer untuk memastikan skuad tetap kompetitif. Awal pekan ini, klub mengonfirmasi kedatangan kiper Jepang Zion Suzuki dan bek kiri berbakat Matteo Ruggeri. Perekrutan ini menyusul transfer gelandang Brasil Joao Gomes dari Wolves dan penyerang muda menjanjikan Johan Manzambi dari klub Jerman Freiburg.
Selanjutnya, Southampton kembali beraksi melawan Stoke City pada Sabtu, 22 Agustus. Sementara itu, Aston Villa memulai kampanye Premier League 2026-27 mereka pada Minggu ini dengan bertandang menghadapi Brighton & Hove Albion di Stadion Amex.
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