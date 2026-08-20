Aston Villa terpukul setelah Southampton menolak tawaran £18 juta untuk Taylor Harwood-Bellis

Aston Villa melihat tawaran senilai sekitar £18 juta plus bonus tambahan ditolak Southampton untuk bek tengah Harwood-Bellis. Klub Midlands itu, yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kampanye domestik dan Eropa yang berat, mengidentifikasi pemain berusia 24 tahun tersebut sebagai target utama untuk memperkuat opsi pertahanan mereka setelah kepergian signifikan dari Villa Park.

Southampton, yang mengamankan finis di peringkat keempat Championship musim lalu sebelum tersingkir secara kontroversial di play-off setelah skandal 'Spygate', dipahami menginginkan biaya transfer di kisaran £25 juta untuk sang bek. Setelah mereka sendiri berinvestasi besar pada pemain tersebut, klub Pantai Selatan itu tidak berada di bawah tekanan langsung untuk menjual dan meyakini nilainya mencerminkan statusnya sebagai pemain internasional penuh Inggris.