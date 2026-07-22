Kepindahan Alejandro Garnacho ke Aston Villa sudah pasti. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub asal Birmingham tersebut telah mencapai kesepakatan final dengan Chelsea terkait penyerang asal Argentina tersebut, yang dalam beberapa pekan terakhir juga diincar oleh Roma, yang sedang mencari setidaknya dua pemain baru untuk posisi sayap penyerang.
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Aston Villa, telah tercapai kesepakatan final dengan Chelsea terkait Garnacho: rincian kesepakatan tersebut, apa yang berubah bagi Roma
SYARAT-SYARAT
Kesepakatan tersebut disepakati berdasarkan skema pinjaman dengan opsi pembelian, yang dapat menjadi wajib jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Pemeriksaan medis bagi sang pemain telah dijadwalkan, dan kontrak hingga tahun 2031 telah disiapkan jika opsi pembelian dieksekusi pada akhir musim 2026/2027. Keberhasilan transaksi ini sangat dipengaruhi oleh keinginan pelatih Aston Villa, Unai Emery, yang sangat mengagumi Garnacho, serta hubungan baik antara kedua klub, yang beberapa hari terakhir ini juga telah menyelesaikan transfer Morgan Rogers ke Chelsea senilai 137 juta euro.
ANGKA-ANGKA GARNACHO
Selama berkarier di London, Garnacho telah tampil dalam total 43 pertandingan dan mencetak 8 gol serta 4 assist. Sebelum bergabung dengan The Blues, pemain kelahiran 2004 ini pernah membela Manchester United, awalnya di tim junior dan kemudian di tim utama, dengan total 144 penampilan dan 26 gol.
APA YANG BERUBAH BAGI ROMA
Setelah opsi Garnacho pupus, Roma terus menanti kabar pasti terkait Summerville: penyerang asal Belanda dari West Ham tersebut akan segera memberikan jawaban kepada Giallorossi, yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain dan klub Inggris tersebut dengan nilai 50 juta euro termasuk bonus, namun dalam beberapa jam terakhir Al-Hilal tiba-tiba ikut bersaing, menawarkan 80 juta euro kepada West Ham serta gaji yang jauh lebih tinggi bagi sang pemain. Schjelderup dari Benfica dan Antonio Nusa dari Leipzig adalah dua opsi lain yang sedang dipertimbangkan Roma untuk memenuhi permintaan Gian Piero Gasperini.
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