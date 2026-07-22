Aston Villa, telah tercapai kesepakatan final dengan Chelsea terkait Garnacho: rincian kesepakatan tersebut, apa yang berubah bagi Roma

Setelah opsi Garnacho pupus, Roma terus menanti kabar pasti terkait Summerville: penyerang asal Belanda dari West Ham tersebut akan segera memberikan jawaban kepada Giallorossi, yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain dan klub Inggris tersebut dengan nilai 50 juta euro termasuk bonus, namun dalam beberapa jam terakhir Al-Hilal tiba-tiba ikut bersaing, menawarkan 80 juta euro kepada West Ham serta gaji yang jauh lebih tinggi bagi sang pemain. Schjelderup dari Benfica dan Antonio Nusa dari Leipzig adalah dua opsi lain yang sedang dipertimbangkan Roma untuk memenuhi permintaan Gian Piero Gasperini.