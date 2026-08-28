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Aston Villa sepakat dengan transfer awal senilai €55 juta untuk merekrut wonderkid PSG Ibrahim Mbaye
Aston Villa sepakati biaya transfer dengan PSG
Klub tersebut berhasil menuntaskan kepindahan Mbaye setelah menyamai valuasi €55 juta dari juara Prancis itu. Seperti dilaporkan oleh The Athletic, kesepakatan itu saat ini sedang dalam proses finalisasi, dengan seluruh dokumen yang diperlukan kini tengah diproses.
Hubungan kuat antara chairman Aston Villa Nassef Sawiris dan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi terbukti menjadi faktor krusial dalam menuntaskan kesepakatan tersebut.
Mbaye menarik minat besar dari klub-klub top lain pada musim panas ini, terutama Liverpool, tetapi Aston Villa bergerak tegas untuk mengamankan tanda tangannya. Ia menjadi pencapaian besar bagi klub tersebut, sekaligus sangat cocok dengan rencana taktis yang disusun manajer Emery.
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Mbaye membawa pengalaman di level senior meski masih muda
Remaja itu awalnya bergabung dengan PSG dari FC Versailles 78 pada musim panas 2018 dan dengan cepat berkembang melalui akademi muda mereka. Ia menjalani debut seniornya untuk klub Prancis tersebut pada Agustus 2024 saat baru berusia 16 tahun.
Sejak saat itu, Mbaye telah mencatatkan 42 penampilan bersama tim utama, dengan torehan empat gol dan empat assist. Pada musim lalu saja, ia mencetak tiga gol dan menyumbang dua assist dalam 31 pertandingan di semua kompetisi. Selama waktunya di Paris, Mbaye juga menjadi pemain termuda yang pernah menjadi starter dalam laga kompetitif untuk PSG. Ia menjadi starter dalam 10 pertandingan Ligue 1 dan satu laga Liga Champions, menunjukkan kesiapannya untuk sepakbola Eropa level tinggi.
Kesuksesan internasional dan perombakan skuad pada musim panas
Di level internasional, Mbaye mengalihkan kesetiaannya dari tim junior Prancis untuk membela Senegal. Sejak menjalani debutnya untuk negara Afrika itu pada November 2025, pemain sayap tersebut telah mengoleksi 15 caps. Ia berperan besar dalam keberhasilan mereka menjuarai Piala Afrika 2025, dengan tampil dalam enam pertandingan, dan menjadi starter dalam tiga laga selama Piala Dunia 2026, mencetak gol ke gawang Prancis pada 16 Juni.
Di level klub, Aston Villa sangat aktif pada bursa transfer ini, dengan sudah mendatangkan delapan pemain. Nicolas Jackson diperkirakan akan menjadi rekrutan kesembilan mereka. Klub itu juga melepas sejumlah pemain penting, dengan Morgan Rogers bergabung ke Chelsea seharga £117 juta dan Ollie Watkins menuju Al Hilal.
- Getty Images
Apa langkah berikutnya untuk Aston Villa dan Mbaye?
Aston Villa kini akan fokus menuntaskan tes medis dan dokumen formal untuk secara resmi mengumumkan Mbaye. Setelah semuanya selesai, ia akan langsung bergabung dengan skuad tim utama, memberikan opsi alami di sisi kanan bagi Emery. Dengan Garnacho datang dengan status pinjaman dan Jackson bergabung, klub ini sepenuhnya merombak lini serang mereka menjelang kampanye Premier League dan Eropa yang berat.
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