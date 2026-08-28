Aston Villa sepakat dengan transfer awal senilai €55 juta untuk merekrut wonderkid PSG Ibrahim Mbaye

Klub tersebut berhasil menuntaskan kepindahan Mbaye setelah menyamai valuasi €55 juta dari juara Prancis itu. Seperti dilaporkan oleh The Athletic, kesepakatan itu saat ini sedang dalam proses finalisasi, dengan seluruh dokumen yang diperlukan kini tengah diproses.

Hubungan kuat antara chairman Aston Villa Nassef Sawiris dan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi terbukti menjadi faktor krusial dalam menuntaskan kesepakatan tersebut.

Mbaye menarik minat besar dari klub-klub top lain pada musim panas ini, terutama Liverpool, tetapi Aston Villa bergerak tegas untuk mengamankan tanda tangannya. Ia menjadi pencapaian besar bagi klub tersebut, sekaligus sangat cocok dengan rencana taktis yang disusun manajer Emery.