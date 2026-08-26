Menurut The Athletic, Aston Villa telah menyepakati kesepakatan dengan nilai paket total £65 juta untuk merekrut Jackson dari Chelsea, mengakhiri masa bakti sang penyerang di Stamford Bridge. Villa akan membayar £47,5 juta di muka untuk pemain internasional Senegal itu, dengan persyaratan pribadi di Villa Park saat ini sedang dalam proses finalisasi.

Penyerang berusia 25 tahun itu sudah lama menjadi target klub dan tetap menjadi salah satu favorit Emery, yang sudah cukup lama ingin membawanya ke Birmingham. Kedatangannya akan menjadi transaksi ketiga antara kedua klub pada musim panas ini, setelah transfer Morgan Rogers ke Stamford Bridge senilai £117 juta yang menjadi rekor klub dan kedatangan Alejandro Garnacho ke Villa dengan status pinjaman selama satu musim disertai kewajiban pembelian bersyarat.