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Aston Villa sepakat dengan kesepakatan Nicolas Jackson senilai £65 juta! Striker Chelsea itu siap bereuni dengan Unai Emery
Emery mendapatkan incarannya dalam transfer mahal
Menurut The Athletic, Aston Villa telah menyepakati kesepakatan dengan nilai paket total £65 juta untuk merekrut Jackson dari Chelsea, mengakhiri masa bakti sang penyerang di Stamford Bridge. Villa akan membayar £47,5 juta di muka untuk pemain internasional Senegal itu, dengan persyaratan pribadi di Villa Park saat ini sedang dalam proses finalisasi.
Penyerang berusia 25 tahun itu sudah lama menjadi target klub dan tetap menjadi salah satu favorit Emery, yang sudah cukup lama ingin membawanya ke Birmingham. Kedatangannya akan menjadi transaksi ketiga antara kedua klub pada musim panas ini, setelah transfer Morgan Rogers ke Stamford Bridge senilai £117 juta yang menjadi rekor klub dan kedatangan Alejandro Garnacho ke Villa dengan status pinjaman selama satu musim disertai kewajiban pembelian bersyarat.
- AFP
Reuni dengan wajah yang familiar
Jackson sebelumnya mencapai performa terbaiknya di bawah Emery di Villarreal, dengan mencetak 13 gol sebelum mengamankan kepindahannya ke Chelsea pada musim panas 2023. Hubungan kuat mereka terbukti krusial dalam menuntaskan kesepakatan itu, dengan Emery sepenuhnya memahami cara memaksimalkan potensi sang penyerang serbabisa.
Awalnya bergabung dengan Chelsea dari Villarreal pada 2023 dengan nilai £32 juta lewat kontrak delapan tahun, penyerang itu kemudian mencatatkan 30 gol dalam 81 penampilan. Meski kerap memperlihatkan sekilas bakat alaminya dan etos kerja tanpa lelah, Chelsea kini memilih memanfaatkan nilai pasarnya sebagai bagian dari perombakan skuad yang sedang berlangsung di bawah struktur baru mereka.
Merefleksikan masa peminjaman di Bundesliga
Masa peminjaman di Bayern Munich untuk kampanye 2025-26 membuat striker Senegal itu berkontribusi pada gelar Bundesliga ke-34 mereka yang memperpanjang rekor, dengan mencatatkan delapan gol dan dua assist dalam 23 pertandingan liga. Meski kesepakatan tersebut mencakup biaya awal €16,5 juta dan kewajiban pembelian bersyarat senilai €65 juta, kriteria yang dibutuhkan untuk membuat transfer itu permanen di Allianz Arena pada akhirnya tidak terpenuhi.
Presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeness, kemudian menjelaskan klausul tersebut, dengan mengungkapkan bahwa kewajiban pembelian itu mengharuskan Jackson menjadi starter dalam 40 pertandingan, tidak termasuk laga DFB-Pokal. Dengan sang striker hanya menjadi starter 13 kali di Bundesliga dan Liga Champions sepanjang kampanye, klausul itu kedaluwarsa, yang membuatnya kembali ke Stamford Bridge sebelum Villa turun tangan.
- Getty Images Sport
Jejak internasional tiba di Villa Park
Dengan 37 caps dan delapan gol untuk Senegal, Jackson menambah kualitas internasional yang sudah terbukti ke skuad Emery. Sejak melakoni debut melawan Belanda di Piala Dunia 2022, ia berkembang menjadi bagian integral dari lini serang Senegal, terakhir tampil dalam empat pertandingan dan menyumbang satu assist pada Piala Dunia musim panas ini, ketika Senegal tersingkir di babak 32 besar oleh Belgia.
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