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Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Aston Villa semakin dekat untuk menuntaskan transfer bek Southampton Taylor Harwood-Bellis senilai £30 juta

Transfers
T. Harwood-Bellis
Aston Villa
Southampton
Premier League

Aston Villa hampir merampungkan tambahan kekuatan besar di lini belakang setelah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut bek tengah Taylor Harwood-Bellis dari tim Championship, Southampton. Pemain internasional Inggris itu akan datang untuk memperkuat lini pertahanan Unai Emery saat klub bergerak cepat mencari pengganti Ezri Konsa yang baru saja pergi untuk kampanye baru.

  • Kesepakatan tercapai untuk Harwood-Bellis

    Aston Villa bergerak cepat untuk mengamankan bek tengah baru, dengan mencapai kesepakatan prinsip untuk Harwood-Bellis. Menurut The Athletic, struktur kesepakatan itu pada dasarnya sudah tersusun, dengan klub diperkirakan akan membayar biaya awal sebesar £25 juta, ditambah £5 juta lagi dalam bentuk add-on, sehingga total paketnya menjadi £30 juta.

    Pakar transfer Fabrizio Romano juga mengonfirmasi kabar tersebut, dengan menulis: "Aston Villa telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Taylor Harwood Bellis dari Southampton, here we go! #AVFC menuntaskan kesepakatan verbal senilai £25 juta plus add-on £5 juta. Lampu hijau dari sang pemain. Dokumen belum akan dipertukarkan tetapi kesepakatan verbal sudah rampung." Emery berperan penting dalam mendorong transfer ini setelah klub sebelumnya melihat dua tawaran ditolak.

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  • Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    Menggantikan kepergian sosok kunci

    Perburuan terhadap Harwood-Bellis menjadi prioritas utama setelah hengkangnya Konsa, yang bergabung dengan Arsenal dengan nilai £51 juta pada awal jendela transfer ini. Klub Midlands itu telah menjajaki beberapa opsi di pasar untuk mengisi kekosongan tersebut.

    Rencana kepindahan Joel Ordonez gagal terwujud karena kekhawatiran atas patah tulang metatarsal yang ia alami di Piala Dunia, sementara potensi kesepakatan untuk Jean-Clair Todibo juga sempat dipertimbangkan.

    Namun, Harwood-Bellis tetap menjadi target utama. Pemain 24 tahun itu membawa pengalaman berharga, setelah mencatatkan 134 penampilan untuk Southampton sejak bergabung dari Manchester City, dengan mencetak 12 gol dan menyumbang tujuh assist.

  • Alasan absennya baru-baru ini

    Spekulasi seputar Harwood-Bellis baru-baru ini semakin menguat setelah ia secara mencolok absen dari skuad Southampton. Meski sang bek bermain penuh 90 menit dalam kemenangan 2-0 di Carabao Cup atas Colchester United pada 8 Agustus dan tampil dalam kekalahan 2-1 di liga melawan Watford, ia melewatkan tiga pertandingan terakhir.

    Southampton memilih untuk tidak memainkannya seiring keraguan atas masa depannya dalam waktu dekat meningkat dan negosiasi dengan Aston Villa berlanjut. Setelah sebelumnya sudah memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut, ia kini diperkirakan akan menjadi rekrutan kesembilan pada musim panas ini bagi tim asuhan Emery saat mereka terus membangun skuad.

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  • Taylor Harwood-Bellis Southampton 2025-26Getty

    Langkah Aston Villa selanjutnya?

    Aston Villa dan Southampton kini akan bekerja untuk merampungkan bonus yang tersisa dan menukar dokumen yang diperlukan agar transfer ini resmi.

    Harwood-Bellis harus menjalani tes medis sebelum tenggat waktu ditutup. Setelah dikonfirmasi, Emery akan fokus untuk segera mengintegrasikan bek tersebut ke dalam susunan pemain intinya, dengan harapan ia bisa memberikan dampak langsung dalam laga-laga Premier League mendatang.

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