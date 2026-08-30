Aston Villa bergerak cepat untuk mengamankan bek tengah baru, dengan mencapai kesepakatan prinsip untuk Harwood-Bellis. Menurut The Athletic, struktur kesepakatan itu pada dasarnya sudah tersusun, dengan klub diperkirakan akan membayar biaya awal sebesar £25 juta, ditambah £5 juta lagi dalam bentuk add-on, sehingga total paketnya menjadi £30 juta.

Pakar transfer Fabrizio Romano juga mengonfirmasi kabar tersebut, dengan menulis: "Aston Villa telah mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Taylor Harwood Bellis dari Southampton, here we go! #AVFC menuntaskan kesepakatan verbal senilai £25 juta plus add-on £5 juta. Lampu hijau dari sang pemain. Dokumen belum akan dipertukarkan tetapi kesepakatan verbal sudah rampung." Emery berperan penting dalam mendorong transfer ini setelah klub sebelumnya melihat dua tawaran ditolak.